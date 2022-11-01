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Катя IOWA ждет ребенка

Автор Эвелина Никанорова
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Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова и её муж, гитарист IOWA Леонид Терещенко, ждут ребёнка.

Катя IOWA ждет ребенка

Екатерина Иванчикова и Леонид Терещенко

В интервью журнала Hello! 35-летняя певица рассказала о том, как готовилась стать мамой.

— Перед беременностью я проходила различные практики — даосские, энергопение, — рассказала исполнительница. — Это как йога, только для женщин, работа с диафрагмой, возможность познать свой организм. В книге Джулии Кэмерон “Право писать” увидела фразу — “тело мудрее, чем наш мозг”. И на протяжении последних трех лет убеждалась в этом. Работала с телесно-ориентированными психотерапевтами, кинезиологами.

Источник: InterMedia

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