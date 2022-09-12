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Кейт Бланшетт и Колин Фаррелл получили призы Венецианского кинофестиваля

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Состоялось вручение наград 79-го Венецианского кинофестиваля.

Главный приз – «Золотого льва» за лучший фильм – жюри под председательством Джулианны Мур вручило документальному фильму «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас.

Гран-При жюри «Серебряного льва» получил фильм «Сент-Омер» режиссера Элис Диоп. Картина была также названа лучшим режиссерским дебютом.

«Серебряного льва» за лучшую режиссуру – Лука Гуаданьино («Кости и всё»), за лучший сценарий — Мартин Макдона («Банши Инишерина»), специального приз жюри«Без медведей» Джафара Панахи.

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль достался Кейт Бланшетт («Тар»), за лучшую мужскуюКолину Фарреллу («Банши Инишерина»), приз имени Марчелло Мастроянни за лучшую роль молодого актера или актрисы – Тейлор Рассел («Кости и всё»).

Источник: InterMedia

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