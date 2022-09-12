Кейт Бланшетт и Колин Фаррелл получили призы Венецианского кинофестиваля

Состоялось вручение наград 79-го Венецианского кинофестиваля.

Главный приз – «Золотого льва» за лучший фильм – жюри под председательством Джулианны Мур вручило документальному фильму «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас.

Гран-При жюри «Серебряного льва» получил фильм «Сент-Омер» режиссера Элис Диоп. Картина была также названа лучшим режиссерским дебютом.

«Серебряного льва» за лучшую режиссуру – Лука Гуаданьино («Кости и всё»), за лучший сценарий — Мартин Макдона («Банши Инишерина»), специального приз жюри – «Без медведей» Джафара Панахи.

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль достался Кейт Бланшетт («Тар»), за лучшую мужскую – Колину Фарреллу («Банши Инишерина»), приз имени Марчелло Мастроянни за лучшую роль молодого актера или актрисы – Тейлор Рассел («Кости и всё»).

Источник: InterMedia