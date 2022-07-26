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Кейт Бланшетт курит и дирижирует оркестром в трейлере «Тар»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Первый тизер-трейлер фильма «Тар» (Tár) обнародовала кинокомпания Universal Pictures.

Это первая за 15 лет киноработа режиссера Тодда Филда («Как малые дети», «В спальне»). Главную роль исполнила Кейт Бланшетт.

Она играет Лидию Тар — известного (вымышленного) композитора, которая, как гласит история, стала первой женщиной — главным дирижером престижного немецкого оркестра. Сообщается, что фильм рассказывает о ее повседневной жизни в Берлине, когда она готовится к записи своей предстоящей симфонии.

Источник: InterMedia

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