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Кеннет Брана поставит еще одну адаптацию романа Агаты Кристи и снимется в роли Пуаро

Автор Эвелина Никанорова
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Кеннет Брана вновь сыграет в роли Эркюля Пуаро в детективном триллере «Призрак в Венеции» (A Haunting in Venice).

Кеннет Брана поставит еще одну адаптацию романа Агаты Кристи и снимется в роли Пуаро

Кроме того, он опять выступит в роли режиссера. В актерский состав также вошли Джейми Дорнан, Тина Фей, Мишель Йео и Джуд Хилл.

В основу картины лег роман Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин» 1969 года. По сюжету, Пуаро, будучи на пенсии, посещает сеанс спиритизма, во время которого одного из гостей убивают. Съемки начнутся 31 октября 2022 года, а премьера назначена на 15 сентября 2023-го.

Источник: InterMedia

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