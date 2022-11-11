Киану Ривз сражается со своими врагами по всему миру в трейлере четвертого «Джона Уика»

Трейлер фильма «Джон Уик 4» представила кинокомпания Lionsgate.

В четвертой части кинофраншизы под руководством режиссера Чада Стахлески снова снялись Киану Ривз, Лоренс Фишбёрн, Иэн Макшейн, Лэнс Реддик, а также к касту присоединились Донни Йен, Билл Скарсгард, Шамиер Андерсон, Хироюки Санада, певица Рина Саваяма и др.

— Джон Уик (Ривз) находит способ победить Высший стол. Но прежде чем он сможет заслужить свою свободу, Уик должен сразиться с новым врагом с могущественными союзами по всему миру и силами, которые превращают старых друзей во врагов, — сообщается в синопсисе.

Уже известно, что события фильма выйдут за пределы Нью-Йорка и локациями новой части станут также Франция, Германия, Иордания и Япония.

В мировой прокат «Джон Уик 4» выйдет 24 марта 2023 года.

Источник: InterMedia