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Киану Ривз вернется в сиквеле «Константина»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Сиквел фильма «Константин: Повелитель тьмы» разрабатывает Warner Bros. Как сообщает Deadline, в главной роли вернется Киану Ривз, а в режиссерское кресло – Фрэнсис Лоуренс, сценарий пишет Акива Годлсман («Игры разума», «Я – легенда»), Акива, Джей Джей Абрамс и Ханни Мингела будут продюсировать проект.

Киану Ривз вернется в сиквеле «Константина»

Константин: Повелитель тьмы

Фильм 2005 года собрал в мировом прокате более 200 миллионов долларов. Киану играл сверхъестественного экзорциста и демонолога Джона Константина, который в оригинале умирает, но остается, чтобы спасти свою душу, не давая демонам из ада проникнуть на землю. В прошлых интервью Киану выражал желание сделать продолжение фильма.

— Я хотел бы снова быть Джоном Константином, — сказал он в интервью Стивену Колберту в 2021 году.

Источник: InteMedia

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