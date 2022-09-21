Киану Ривз вернется в сиквеле «Константина»

Сиквел фильма «Константин: Повелитель тьмы» разрабатывает Warner Bros. Как сообщает Deadline, в главной роли вернется Киану Ривз, а в режиссерское кресло – Фрэнсис Лоуренс, сценарий пишет Акива Годлсман («Игры разума», «Я – легенда»), Акива, Джей Джей Абрамс и Ханни Мингела будут продюсировать проект.

Фильм 2005 года собрал в мировом прокате более 200 миллионов долларов. Киану играл сверхъестественного экзорциста и демонолога Джона Константина, который в оригинале умирает, но остается, чтобы спасти свою душу, не давая демонам из ада проникнуть на землю. В прошлых интервью Киану выражал желание сделать продолжение фильма.

— Я хотел бы снова быть Джоном Константином, — сказал он в интервью Стивену Колберту в 2021 году.

Источник: InteMedia