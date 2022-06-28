Звёзды

Kiss перепутали Австрию с Австралией

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Группа Kiss перепутала флаг Австрии с флагом Австралии во время своего концерта в Вене, в зале Wiener Stadthalle.

Kiss перепутали Австрию с Австралией

Инцидент произошел в финале шоу, когда на экране над сценой появилась надпись «Kiss Loves You Vienna». И хотя зрители уже покидали зал, некоторые из них заметили, что буквы логотипа группы изображали флаг Австралии, а не Австрии, столицей которой является Вена. Многочисленные фотографии появились в соцсетях.

Представители Kiss пока никак не прокомментировали эту оплошность. В настоящее время группа находится в мировом туре «End Of The Road», которое, по их утверждению, станет для них последним — примерно через 20 лет после их оригинального «Farewell Tour», который проходил в 2000 и 2001 годах.

Источник: InterMedia

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