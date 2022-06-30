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Кэмерон Диас возвращается в кино

Автор Эвелина Никанорова
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Кэмерон Диас сыграет свою первую за восемь лет роль в кино. Как сообщает Variety, это будет комедийный боевик с очень подходящим для возвращения актрисы на экраны названием «Снова в деле» (Back in Action).

Кэмерон Диас возвращается в кино

Кэмерон Диас

Партнером Кэмерон станет Джейми Фокс, с которым они вместе снимались в картине «Каждое воскресенье» (1999) и ремейке «Энни» (2014).

Свою последнюю на данный момент роль Диас сыграла в фильме 2014 года «Другая женщина». Долгую паузу в карьере (а то и вовсе ее окончание, как она объявляла в 2018 году) актриса объясняла неинтересными сценариями, а также желанием посвятить себя семье: в 2015 году она вышла замуж за рок-музыканта Бенджи Мэддена, а в январе 2020-го у них родилась дочка. Плюс к этому последние несколько лет Кэмерон активно занялась винодельческим бизнесом.

Источник: InterMedia

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