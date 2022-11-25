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Клава Кока показала, с кем и почему она рассталась в бэкстейдже «Не со мной»

Автор Эвелина Никанорова
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Клава Кока показала бекстейдж со съемок видеоклипа «Не со мной», выпущенного в конце октября 2022 года. 15-минутное видео было представлено на YouTube-канале певицы.

— В этом бэкстейдже со съемок клипа «Не со мной» вы погрузитесь в атмосферу страстных танцев, искрометных шуток и узнаете, почему этот клип стал самым жестким в моей жизни, — написала исполнительница в аннотации к видео.

Сам бекстейдж вышел под заголовком «Шок! С кем и почему рассталась Клава Кока?», который в общих чертах описывает сюжет ролика. В клипе режиссера Артема Кияшко показана история расставания. В этой истории партнера Клавы по танцам не берут на большой конкурс. Его в паре заменяют другим танцором, из-за чего молодой человек уходит от артистки.

В бэкстейдже «Не со мной» можно также увидеть острые подкаты на съемочной площадке, трогательные советы от бабушки Клавы Коки, которая сыграла одну из главных ролей, страстный поцелуй в клипе и реакцию Егора Крида на видео.

Источник: InterMedia

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