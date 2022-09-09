Когда полиция проводит рейды на дорогах, и где подписать персональное обязательство безопасного движения?

В сентябре Дорожная полиция проводит традиционные профилактические рейды на дорогах страны. Кроме того, в этом месяце состоятся международные и европейские мероприятия, связанные с безопасным движением.

С 8 по 11 сентября проводится контроль за опасным и хулиганским вождением, маневрированием, обгонами в запрещенных местах. Обращается внимание на проезд перекрестков, соблюдение сигналов светофора;

проводится контроль за опасным и хулиганским вождением, маневрированием, обгонами в запрещенных местах. Обращается внимание на проезд перекрестков, соблюдение сигналов светофора; С 13 по 15 сентября осуществляется контроль за движением велосипедистов и водителей электросамокатов;

осуществляется контроль за движением велосипедистов и водителей электросамокатов; С 26 по 29 сентября полиция будет проверять наличие обязательных средств безопасности (ремни безопасности и шлемы, а также детские автомобильные кресла).

Районные комиссариаты полиции могут организовывать и другие профилактические мероприятия на подведомственных им территориях. Кроме того, полиция не раз анонсировала появление на дорогах полицейских электромобилей без опознавательных знаков. Скорее всего, это станет своеобразным «сюрпризом» для лихачей и нарушителей Правил дорожного движения.

Кроме того, с 16 по 22 сентября в Литве и по всей Европе пройдут Международные дни безопасности. Они являются частью крупнейшей в мире кампании — Европейской недели мобильности.

в Литве и по всей Европе пройдут Международные дни безопасности. Они являются частью крупнейшей в мире кампании — Европейской недели мобильности. 21 сентября будут проводиться мероприятия в рамках Европейского дня без смертей на дорогах.

будут проводиться мероприятия в рамках Европейского дня без смертей на дорогах. А 25 сентября, в воскресенье, состоится День пассажиров и водителей. Конференция епископов Литвы покровителем всех путешественников объявила Святого Христофора.

Ну а всем, кто ответственно и небезразлично относится к порядку на дорогах, полиция предлагает подписать персональное обязательство Дней безопасности из 5 пунктов Take a pledge (roadpolsafetydays.eu)