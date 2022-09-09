Дороги

Когда полиция проводит рейды на дорогах, и где подписать персональное обязательство безопасного движения?

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

В сентябре Дорожная полиция проводит традиционные профилактические рейды на дорогах страны. Кроме того, в этом месяце состоятся международные и европейские мероприятия, связанные с безопасным движением.

Когда полиция проводит рейды на дорогах, и где подписать персональное обязательство безопасного движения?

Когда полиция проводит рейды на дорогах, и где подписать персональное обязательство безопасного движения? Nuotr. — Lietuvos policija

  • С 8 по 11 сентября проводится контроль за опасным и хулиганским вождением, маневрированием, обгонами в запрещенных местах. Обращается внимание на проезд перекрестков, соблюдение сигналов светофора;
  • С 13 по 15 сентября осуществляется контроль за движением велосипедистов и водителей электросамокатов;
  • С 26 по 29 сентября полиция будет проверять наличие обязательных средств безопасности (ремни безопасности и шлемы, а также детские автомобильные кресла).

Районные комиссариаты полиции могут организовывать и другие профилактические мероприятия на подведомственных им территориях. Кроме того, полиция не раз анонсировала появление на дорогах полицейских электромобилей без опознавательных знаков. Скорее всего, это станет своеобразным «сюрпризом» для лихачей и нарушителей Правил дорожного движения.

  • Кроме того, с 16 по 22 сентября в Литве и по всей Европе пройдут Международные дни безопасности. Они являются частью крупнейшей в мире кампании — Европейской недели мобильности.
  • 21 сентября будут проводиться мероприятия в рамках Европейского дня без смертей на дорогах.
  • А 25 сентября, в воскресенье, состоится День пассажиров и водителей. Конференция епископов Литвы покровителем всех путешественников объявила Святого Христофора.

Ну а всем, кто ответственно и небезразлично относится к порядку на дорогах, полиция предлагает подписать персональное обязательство Дней безопасности из 5 пунктов Take a pledge (roadpolsafetydays.eu)

Tags:

Похожее

Планируется снижать использование транспорта, загрязняющего окружающую среду

Планируется снижать использование транспорта, загрязняющего окружающую среду

Автор Анжелика Орлёнок
Дорожные работы, изменения, ремонтные работы в столице

Дорожные работы, изменения, ремонтные работы в столице

Автор Анжелика Орлёнок
Дороги, автомобили, ремонт улиц, благоустройство территорий

Дороги, автомобили, ремонт улиц, благоустройство территорий

Автор Анжелика Орлёнок
О ремонте дорог и пешеходных дорожек и о нехватке водителей общественного транспорта

О ремонте дорог и пешеходных дорожек и о нехватке водителей общественного транспорта

Автор Анжелика Орлёнок
Столичные новости: первые электроавтобусы и проект ул. Vokiečių

Столичные новости: первые электроавтобусы и проект ул. Vokiečių

Автор Анжелика Орлёнок
Все, что вы хотели узнать о движении на электросамокате

Все, что вы хотели узнать о движении на электросамокате

Автор Анжелика Орлёнок
За какие нарушения Правил дорожного движения можно лишиться водительских прав

За какие нарушения Правил дорожного движения можно лишиться водительских прав

Автор RADIO•R
100 радаров на дорогах Литвы и другие дорожные новости

100 радаров на дорогах Литвы и другие дорожные новости

Автор Анжелика Орлёнок
С 1 августа упростился порядок продажи автомобилей иностранцам

С 1 августа упростился порядок продажи автомобилей иностранцам

Автор Анжелика Орлёнок