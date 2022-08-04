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Комедийный сериал о четырех подростках-индейцах, история спасения 12 мальчиков и футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде и другие главные премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
200 Sledite Za Novostjami

Псы резервации (сериал, 2 сезон)

(комедия, криминал) на Disney+ с 3 августа

Комедийный сериал о четырех подростках-индейцах, история спасения 12 мальчиков и футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде и другие главные премьеры в сети

Комедийный сериал о четырех подростках-индейцах, выросших в резервации в восточной Оклахоме. 

Базз Лайтер (мультфильм)

(фантастика, приключения) на Disney+ с 3 августа

Комедийный сериал о четырех подростках-индейцах, история спасения 12 мальчиков и футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде и другие главные премьеры в сети

Базз Лайтер, космический рейнджер из Звездного Командования повреждает судно во время отступления с враждебной планеты, вынуждая экипаж эвакуироваться, чтобы провести ремонт и продолжить путь.

Песочный человек (сериал, 1 сезон)

(фантастика, ужасы, драма, детектив) на Netflix с 5 августа

Комедийный сериал о четырех подростках-индейцах, история спасения 12 мальчиков и футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде и другие главные премьеры в сети

В результате тайного ритуала повелитель снов Морфей оказывается в плену у оккультиста. Спустя 70 лет ему удается бежать. В его отсутствие мир сильно изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить свое царство и понять, как изменился он сам.

Удача (мультфильм)

(приключения, комедия, семейный) на Apple TV+ с 5 августа

Комедийный сериал о четырех подростках-индейцах, история спасения 12 мальчиков и футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде и другие главные премьеры в сети

История Сэм Гринфилд — самого невезучего человека в мире! Внезапно оказавшись в Стране Удачи, она должна объединиться с местными волшебными существами, чтобы вернуть себе свою удачу. 

Добыча (фильм)

(фантастика, триллер, драма) на Disney+ с 5 августа

Комедийный сериал о четырех подростках-индейцах, история спасения 12 мальчиков и футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде и другие главные премьеры в сети

Женщина-воин Нару пытается защитить свое племя от одного из первых высокоразвитых Хищников, высадившихся на Земле. 

13 жизней (фильм)

(биография, драма, триллер) на Amazon Prime Video с 5 августа

Комедийный сериал о четырех подростках-индейцах, история спасения 12 мальчиков и футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде и другие главные премьеры в сети

История спасения двенадцати мальчиков и их футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде. В ролях: Колин Фаррелл, Джоэл Эдгертон, Вигго Мортенсен

Эволюция черепашек-ниндзя (фильм)

(мультфильм, приключения, боевик) на Netflix с 5 августа

Комедийный сериал о четырех подростках-индейцах, история спасения 12 мальчиков и футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде и другие главные премьеры в сети

Черепашки и их мистические силы ниндзя подвергаются серьезному испытанию: безжалостные существа из другой вселенной собираются устроить невероятный хаос.

LEGO Star Wars Summer Vacation (мультфильм)

(мультфильм, фантастика, приключения) на Disney+ с 5 августа

Комедийный сериал о четырех подростках-индейцах, история спасения 12 мальчиков и футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде и другие главные премьеры в сети

Героям галактики очень нужен отпуск. Но, как часто складывается на отдыхе, все идет не по плану.

Картер (фильм)

(боевик, триллер) на Netflix с 5 августа

Комедийный сериал о четырех подростках-индейцах, история спасения 12 мальчиков и футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде и другие главные премьеры в сети

Мужчина приходит в себя и не может ничего вспомнить из своего прошлого, даже собственное имя. Он получает звонок — загадочный голос называет его Картером и сообщает, что в нем заложена бомба, которая взорвется, если парень не будет следовать указанием. Картеру приходится отправиться на выполнение опасной миссии, попутно скрываясь от спецслужб.

 

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