Компенсация расходов на отопление: кому она положена и куда обращаться?

Министерство соцзащиты и труда напоминает, что как малообеспеченные жители страны, так и люди со средним достатком могут воспользоваться компенсацией расходов на отопление жилья, независимо от вида топлива, используемого для обогрева.

«Малообеспеченные жители страны, пенсионеры, люди с ограниченными физическими возможностями и даже семьи, получающие среднюю заработную плату, смогут воспользоваться компенсацией затрат на отопление жилья. Самое главное, чтобы люди не руководствовались стереотипами о том, что такая поддержка принадлежит только наиболее пострадавшим жителям, и обращались за компенсацией в самоуправление», — сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

По словам министра, в этом году в связи с повышением цен на отопление и увеличением поддерживаемого государством дохода (VRP) самоуправления получили дополнительные средства, около 42 млн евро. Задача состоит в том, чтобы домохозяйства после применения государственной поддержки платили за отопление не более десятой части получаемого на руки дохода.

После применения компенсации домохозяйство должно было бы платить, например:

Пенсионер, получающий среднюю пенсию по старости (с необходимым стажем) в размере 513 евро и проживающий один, должен был бы платить не более 7,2 евро за отопление жилья при нормативной площади 50 кв. м.

Семья из четырех человек (2 родителей и 2 детей) с доходом на руки 1099 евро (2 ММА), ничего не платили бы за отопление своего дома при нормативной площади 70 кв. м. 100% компенсировало бы государство.

Семья из четырех человек (2 родителей и 2 детей) с доходом на руки 2174,8 евро (2 VDU) платила бы за отопление жилья не более 45,51 евро при нормативной площади 70 кв. м, остальную сумму компенсировало бы государство.

Компенсация расходов на отопление жилья предоставляется независимо от способа отопления. Это означает, что компенсацию могут получить как те, чьи дома отапливаются централизованно, так и при отоплении другими видами топлива: дровами, газом, электричеством и т.д.

Куда обращаться за назначением компенсации?

Жильцы могут подать заявление о компенсации расходов на отопление жилья, горячую и питьевую воду в самоуправление по месту жительства или через интернет на странице spis.lt. Калькулятор компенсации на отопление жилья на сайте spis.lt – это самый простой способ узнать, имеете ли вы право на компенсацию расходов на отопление жилья, и какова ее предварительная сумма.

Какие документы необходимо предоставить?

Как правило, при обращении за компенсацией люди должны предоставить удостоверение личности, заявление на получение денежной социальной помощи и справку о доходах за последние три месяца до подачи заявления, если эта информация не получена из государственных реестров, ведомственных регистров и т.д.

Если жилье отапливается другими видами энергии (например, электричеством), жильцы должны дополнительно предоставить информацию об устройстве для отопления (т.е. документ с указанием типа/модели котла, его КПД), данные о потребленной электроэнергии (количество, тарифы на электроэнергию). Обратите внимание, что во всех случаях способ отопления жилья должен быть зарегистрирован в Центре регистров.

Жильцы, которые обращаются за компенсацией расходов на отопление жилья на твердом топливе (например, дровах), не обязаны предоставлять документы (счета-фактуры), подтверждающие стоимость приобретения топлива. В некоторых случаях самоуправления могут попросить предоставить документы о покупке, чтобы избежать возможных злоупотреблений предоставленной помощью. Например, когда люди владеют лесом и используют собственную древесину для отопления своего дома и не покупают дрова. То есть, не несут никаких расходов.

Важно!

Соцмин напоминает, что срок, в течение которого при назначении денежной социальной помощи не оценивается имущество, находящееся в собственности, продлевается до 30 апреля 2024 года. При этом при подсчете доходов семьи учитываются доходы от движимого и недвижимого имущества, которое должно быть зарегистрировано. Например, доходы от сдачи в аренду или продажи земли, жилья, автомобиля и другого имущества.

При расчете дохода не учитывается часть заработной платы и пособия по безработице (в зависимости от состава семьи — от 20 до 40%), пособие на ребенка («детские деньги»).

Потребителям при нормативной площади жилья компенсируется та часть расходов на отопление, которая превышает 10% разницы между доходом семьи (или одинокого человека) и суммой в два минимальных прожиточных минимума (294 евро) на каждого члена семьи или трех таких минимумов VRP (441 евро) на одинокого человека.

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