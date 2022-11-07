Кому положены компенсации на отопление, питьевую и горячую воду? Соцмин ответил на часто задаваемые вопросы

Число людей, которые обращаются за компенсацией расходов на отопление и водоснабжение, в крупнейших городах Литвы в период за сентябрь-октябрь увеличилось в два раза. Самый большой рост заявок зафиксирован в Вильнюсе и в Клайпеде. В столице количество прошений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти в три раза, а в Клайпеде – более чем в два раза, сообщает Соцмин.

Министерство социальной защиты и труда ответило на наиболее часто задаваемые вопросы жителей страны о том, кому положены компенсации расходов на отопление жилья, питьевую и горячую воду. Ответы Соцмина приводит ru.DELFI.lt.

Если я хочу заменить печь на электрический или газовый котел и изменить таким образом способ отопления своего жилого пространства, необходимо ли в таком случае в обязательном порядке зарегистрировать факт изменений в Центре регистров?

В том случае, если измененный способ отопления уже зарегистрирован в Центре регистров, подавать дополнительные документы не нужно, поскольку работники самоуправления видят это в своей информационной системе.

Однако если вы изменили способ отопления и еще не зарегистрировали его официально, это не мешает вам претендовать на компенсацию расходов на отопление – в таком случае вы должны дополнительно подать документы, доказывающие изменение способа отопления (например, монтаж теплового оборудования).

Обязан ли обращающийся за компенсацией расходов на отопление жилого пространства, если его жилье отапливается твердым топливом (например, дровами), подать документы, подтверждающие факт их приобретения?

Жители, обращающиеся за компенсациями расходов на отопление за использованное твердое топливо, например, дрова, не обязаны подавать документы (счета-фактуры), подтверждающие факт их приобретения.

Но в отдельных случаях муниципалитеты, стремясь избежать возможных злоупотреблений, могут попросить вас представить документы, подтверждающие факт покупки. Например, в том случае, если собственник жилья владеет лесом и использует для отопления помещений собственные дрова и продукты древесины, то есть не терпит убытков.

Могу ли я получить компенсацию, если отопление дома геотермальное?

Да, можете. Если в жилом пространстве установлено геотермальное отопление, но нет учета потребления электроэнергии для отопления помещений (нет отдельных приборов для учета), то для расчета суммы компенсации учитывается общее количество потребленной в жилье электроэнергии. А конкретная сумма компенсации расходов на отопление рассчитывается с учетом площади жилья, количества совместно проживающих людей, их фактических доходов и фактических расходов на отопление жилья согласно нормам энергопотребления.

Почему нужно подавать справку о доходах, если данные можно получить из «Содры»?

В «Содре» показывается информация о страховых доходах того или иного лица. Для получения денежной социальной помощи учитывается доход «на руки». Для этого запрашивается справка о выплаченной заработной плате.

В случае индивидуальных предпринимателей доход рассчитывается согласно собственным записям самозанятого о доходах и расходах за счет индивидуальной деятельности. У «Содры» нет данных о доходах от индивидуальной деятельности за три месяца, предшествующих подаче заявки.

Могут ли самозанятые лица также получить компенсацию за расходы на отопление и воду?

Да, могут. Для индивидуальных предпринимателей возмещение расходов предоставляется без необходимости подачи ежегодной декларации о доходах. Пособие рассчитывается на основе дохода, который самозанятое лицо указывает при подаче заявки на получение денежной социальной помощи, представляя записи о доходах и расходах самозанятого лица. Обычно оценивается доход за три месяца, предшествующих подаче заявления. Например, если прошение подается в октябре, необходимо предоставить информацию о доходах, полученных в июле, августе и сентябре.

Могу ли я получить пособие на отопление для двух жилых помещений, например, если у супругов разные заявленные места жительства?

В этом случае компенсация распространяется только на одно жилье. Если супруги задекларированы в отдельных квартирах, то при подаче заявления на компенсацию необходимо выбрать одну из квартир, за которую вы хотите получить компенсацию.

Может ли предоставляться компенсация, если лица заявляют о своем проживании в жилище, фактически не проживая в нем?

Компенсация предоставляется путем оценки доходов и расходов на содержание всех лиц, декларирующих свое проживание в жилье или арендующих жилье (арендаторы освобождаются от требования декларирования в арендованной квартире).

Если человек декларирует свое проживание в жилом помещении, но фактически не проживает в нем, администрации самоуправлений имеют право после проверки условий проживания семьи и составления акта проверки условий проживания не предоставлять компенсацию этому лицу и определить право на компенсацию для остальных несущих убытки лиц, заявивших о своем проживании в этом жилище.

В том случае, если лицо, декларировавшее свое проживание в жилом помещении, фактически не проживает в нем, а арендует жилое помещение в другом месте и заключило с арендодателем письменный договор аренды (зарегистрированный в Центре регистров), его право на компенсацию в жилом помещении заявленного проживания не устанавливается.

Может ли быть предоставлена компенсация, если люди декларируют свое проживание в нежилом здании?

Возмещение расходов на отопление и водоснабжение доступно для жилой недвижимости. Если люди проживают в нежилом здании (например, в садовом домике), муниципалитеты имеют право оценить фактическую ситуацию в индивидуальном порядке и предоставить компенсацию в порядке исключения.