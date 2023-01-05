Криминальный триллер «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом, экранизация романа Элены Ферранте и другие главные премьеры недели

Лживая жизнь взрослых (сериал)

(драма) на Netflix с 4 января

Детство Джованны переходит в юность, и она знакомится с разными сторонами жизни Неаполя 1990-х годов.

Звёздные войны: Бракованная партия (сериал, 2 сезон)

(фантастика, приключения) на Disney+ с 4 января

Бракованная Партия возвращается с отрядом клонов 99 и Омегой, им предстоит продолжить своё путешествие по быстро меняющейся Галактике после падения Республики. Смотрите, как наши герои выполняют отважные миссии по всей Галактике, встречая, как старых, так и новых союзников и врагов на своём пути

Несущая смерть (сериал)

(криминал, драма, детектив, триллер) на Netflix с 5 января

Ведомая местью женщина ищет убийцу своего мужа, но ей предстоит открыть самые потаенные и страшные секреты своего городка.

Галопом по Копенгагену (сериал)

(криминал, драма) на Netflix с 5 января

История девушки Миу, которая отправляется в путешествие по криминальному миру Копенгагена.

Джинни и Джорджия (сериал, 2 сезон)

(драма, комедия) на Netflix с 5 января

Джорджия и ее дочь-подросток Джинни надеются начать жизнь с чистого листа в новом городе, но прошлое матери угрожает их будущему.

Всевидящее око (фильм)

(ужасы, криминал, детектив, триллер) на Netflix с 6 января

В расследовании убийств ветерану-детективу помогает внимательный к деталям молодой кадет, который впоследствии станет всемирно известным писателем Эдгаром Алланом По. В главных ролях Кристиан Бэйл, Джиллиан Андерсон, Роберт Дювалл и другие.