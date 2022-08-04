Крисси Тейген и Джон Ледженд ждут ребенка

Крисси Тейген и Джон Ледженд готовятся снова стать родителями. О своей четвертой беременности 36-летняя модель и писательница сообщила в соцсетях.

— Последние несколько лет были, мягко говоря, эмоционально сложными, но радость снова наполнила наш дом и сердца, — написала Крисси. — Спустя 1 миллиард уколов (как видите, в ногу в последнее время!) у нас есть еще один на подходе. Каждую встречу я говорила себе: «Если сегодня все будет хорошо, я объявлю об этом», — затем я вздыхала с облегчением, когда слышала сердцебиение, и решала, что я еще не готова и слишком нервничаю. Пока все идеально и красиво, и я чувствую себя полной надежд и удивительной. Уф, было очень тяжело держать это в себе так долго!