Музыкальная новинка

Кристина Агилера выпустила новую версию «Beautiful» к юбилею «Stripped»

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Кристина Агилера представила клип на трек «Beautiful». Песня была представлена в альбоме певицы «Stripped», 20-летие которого она отмечает в этом году.

Видео на новую версию композиции снято британским режиссером Фионой Джейн Берджесс и описывается как исследование «принятия себя, самоуважения и личных возможностей с помощью виньеток современных молодых людей в провокационной визуальной критики современной культуры как онлайн, так и в реальной жизни». Оно также приурочено к Всемирному дню психического здоровья Всемирной организации здравоохранения, отмечаемому 10 октября.

Юбилейное переиздание «Stripped» выйдет 21 октября: с новой обложкой и бонус-треками, а также обновленными версиями музыкальных клипов Кристины.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Шакира осталась без сердца

Шакира осталась без сердца

Автор Эвелина Никанорова
Надя Дорофеева рассказала историю о потери дома

Надя Дорофеева рассказала историю о потери дома

Автор Эвелина Никанорова
Илья Прусикин и София Таюрская поженились во славу рейва

Илья Прусикин и София Таюрская поженились во славу рейва

Автор Эвелина Никанорова
Дмитрий Маликов занялся частным извозом

Дмитрий Маликов занялся частным извозом

Автор Эвелина Никанорова
Семен Серзин и Антоха MC отправились во «Владивосток-3000» вместе с группой «Мумий Тролль»

Семен Серзин и Антоха MC отправились во «Владивосток-3000» вместе с группой «Мумий Тролль»

Автор Эвелина Никанорова
Red Hot Chili Peppers выпустили второй альбом за год

Red Hot Chili Peppers выпустили второй альбом за год

Автор Эвелина Никанорова
Мари Краймбрери представила 12 глав перевернувшегося мира

Мари Краймбрери представила 12 глав перевернувшегося мира

Автор Эвелина Никанорова
Zivert показала «Смех и грех» с проигрышем Lyriq

Zivert показала «Смех и грех» с проигрышем Lyriq

Автор Эвелина Никанорова
Gayazovs Brothers перепели «Фаину»

Gayazovs Brothers перепели «Фаину»

Автор Эвелина Никанорова