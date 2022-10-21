Кристина Агилера выпустила новую версию «Beautiful» к юбилею «Stripped»

Кристина Агилера представила клип на трек «Beautiful». Песня была представлена в альбоме певицы «Stripped», 20-летие которого она отмечает в этом году.

Видео на новую версию композиции снято британским режиссером Фионой Джейн Берджесс и описывается как исследование «принятия себя, самоуважения и личных возможностей с помощью виньеток современных молодых людей в провокационной визуальной критики современной культуры как онлайн, так и в реальной жизни». Оно также приурочено к Всемирному дню психического здоровья Всемирной организации здравоохранения, отмечаемому 10 октября.

Юбилейное переиздание «Stripped» выйдет 21 октября: с новой обложкой и бонус-треками, а также обновленными версиями музыкальных клипов Кристины.

Источник: InterMedia