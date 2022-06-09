Крупные города Литвы поддерживают отказ от фейерверков

Вильнюс, Каунас и Клайпеда поддерживают инициативу отказа от использования фейерверков во время публичных мероприятий.

Для начала – на пару лет, пишет DELFI. Однако, пока прописывать отказ от фейерверков в правовых актах власти городов не спешат. Продолжаются дискуссии.

Некоторые муниципалитеты уже отказались от официальных городских салютов. Но запретить использовать частным людям фейерверки в личных целях пока невозможно.

В конце мая с идеей отказаться от салютов выступила неправительственная партия зеленых, призвавшая города подписать соответствующий меморандум.

Экологи отмечают, что фейерверки наносят кратковременный вред природе, особенно страдают животные.