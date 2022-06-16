Социальная информация

Кто имеет право на получение Семейной карты?

Автор RADIO•R
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Семейной картой, действующей третий год, пользуются более 26 тыс. семей Литвы. Это означает, что карта имеется у двух из трех семей, имеющих право на ее получение.

Кто имеет право на получение Семейной карты?

Семьи, которые пользуются Семейной картой

С помощью Семейной карточки можно приобретать товары или услуги примерно в 2000 торговых точках. Семейная карта дает право на скидки на услуги, товары и мероприятия. В программе Семейной карты на сегодняшний день – 280 партнеров.Кто имеет право на получение Семейной карты?

Кто имеет право на получение Семейной карты?

  • Многодетная семья.

Это семья, которая воспитывает троих и более детей в возрасте до 18 лет.

К категории многодетных семей относятся и совершеннолетние дети в возрасте до 24 лет, если у них нет своих детей и они учатся в общеобразовательной школе или профессиональной школе по программе формального образования для получения первой квалификации. Или обучаются в высшей школе по очной программе.

Совершеннолетний ребенок остается членом многодетной семьи после окончания общеобразовательной школы до сентября, когда традиционно начинаются занятия в университетах или профессиональных школах.

В многодетной семье может быть двое родителей или один. Если супруги разводятся, статус многодетной семьи присваивается тому из родителей, с кем по решению суда остаются 3 (и более) детей.

Получить семейную карту может и семья, которая воспитывает детей (3 и более) от предыдущих браков, вне зависимости от того, в каком браке дети родились.

Важно, что право на получение Семейной карты  имеет только тот из родителей, с которым по решению суда или соглашению родителей проживает ребенок. И вместе в его семье воспитывается не менее троих детей.

  • Семья, осуществляющая уход за человеком с инвалидностью.

Это семья, в которой вместе с родителями проживает ребенок с установленной группой инвалидности. Либо не состоящий в браке человек трудоспособного возраста, которому необходимы постоянный уход или помощь.

Вся полная информация о Семейной карте – на странице проекта.

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