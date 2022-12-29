Куда сдавать отходы после праздников и как вызвать бесплатное такси по вывозу электроники?

В праздничный сезон мы получаем много подарков в различных упаковках, обновляем предметы интерьера и украшаем дома праздничной декорацией. Поэтому природозащитники напоминают, как сдавать отходы, образовавшиеся после праздников, и вещи, которые больше не нужны.

«Часть выбрасываемых отходов не только опасна для здоровья человека, но и загрязняет окружающую среду. Поэтому и бумажную упаковку, и устаревшие электрические гирлянды и декорации необходимо правильно сортировать. И электронные устройства точно не должны попадать в контейнеры для бытовых отходов. Помните, что создана специальная инфраструктура для их утилизации», — говорит Паулюс Руткаускас, представитель Департамента контроля за обращением с отходами.

Также П. Руткаускас указывает, что все равно происходят случаи, когда люди выбрасывают мусор в лесах, поэтому тех, кто заметил такое нарушение, просят звонить по телефону 112.

По словам П. Руткаускаса, люди могут бесплатно сдать отходы электрического и электронного оборудования на места сбора отходов и в специальные места приема электронных отходов, установленные производителями и импортерами.

«Отходы бытовой техники и электроники можно сдавать в любой пункт выдачи электроники, если отходы имеют такое же назначение, как и товары, реализуемые распространителями. Наверное, все видели в крупных торговых центрах специальные коробки, куда можно выбрасывать электронику, внешние размеры которой не превышают 20 см», — говорит специалист.

Важно также помнить, что неиспользованную или сломанную бытовую технику и другие электронные устройства можно сдавать компаниям, занимающимся утилизацией отходов электроники. А отходы с положительной рыночной стоимостью владельцу отходов оплачиваются.

По словам эколога, жители Вильнюсского и Каунасского регионов, у которых есть отходы электроники, могут вызвать специальное такси, которое вывезет эти отходы из их домов БЕСПЛАТНО. Подробная информация о предоставляемых услугах и регистрационная форма

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