Звёзды

Квентин Тарантино написал сценарий своего последнего фильма

Автор Эвелина Никанорова
RADIO•R в Telegram. Подпишись и читай новости из Литвы прямо сейчас

Режиссер Квентин Тарантино закончил работу над сценарием своего десятого (и, предположительно, последнего) полнометражного фильма под рабочим названием «Кинокритик» (The Movie Critic).

Квентин Тарантино написал сценарий своего последнего фильма

Как сообщает Hollywood Reporter, действие картины будет происходить в 1970-х годах, а главной героиней станет женщина. Хотя никаких других подробностей сюжета не раскрывается, фильм, возможно, будет быть посвящен (или вдохновлен) Полине Кель — уважаемому кинокритику, которая писала для New Yorker более двух десятилетий, а также некоторое время работал консультантом студии Paramount.

Источники сообщают, что Тарантино планирует начать съемки осенью 2023 года. У проекта пока нет дома-студии, но легко предположить, что за него развернется нешуточная борьба у мейджоров.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

«Друзья» поздравили Кортни Кокс со звездой на Аллее славы

«Друзья» поздравили Кортни Кокс со звездой на Аллее славы

Автор Эвелина Никанорова
Луи Томлинсон рассказывает о жизни после One Direction

Луи Томлинсон рассказывает о жизни после One Direction

Автор Эвелина Никанорова
Пол Маккартни и Ринго Старр записали новый альбом Rolling Stones

Пол Маккартни и Ринго Старр записали новый альбом Rolling Stones

Автор Эвелина Никанорова
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес отметили День святого Валентина татуировками

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес отметили День святого Валентина татуировками

Автор Эвелина Никанорова
Гарри Стайлз собрал все награды на Brit Awards 2023

Гарри Стайлз собрал все награды на Brit Awards 2023

Автор Эвелина Никанорова
Три новых фильма, аттракцион «Аватар» и сокращения в Disney

Три новых фильма, аттракцион «Аватар» и сокращения в Disney

Автор Эвелина Никанорова
Джордж Клуни снимет шпионский сериал

Джордж Клуни снимет шпионский сериал

Автор Эвелина Никанорова
Linkin Park вернёт 2003-й

Linkin Park вернёт 2003-й

Автор Эвелина Никанорова
Бейонсе установила абсолютный рекорд на «Грэмми 2023»

Бейонсе установила абсолютный рекорд на «Грэмми 2023»

Автор Эвелина Никанорова