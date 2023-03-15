Квентин Тарантино написал сценарий своего последнего фильма

Режиссер Квентин Тарантино закончил работу над сценарием своего десятого (и, предположительно, последнего) полнометражного фильма под рабочим названием «Кинокритик» (The Movie Critic).

Как сообщает Hollywood Reporter, действие картины будет происходить в 1970-х годах, а главной героиней станет женщина. Хотя никаких других подробностей сюжета не раскрывается, фильм, возможно, будет быть посвящен (или вдохновлен) Полине Кель — уважаемому кинокритику, которая писала для New Yorker более двух десятилетий, а также некоторое время работал консультантом студии Paramount.

Источники сообщают, что Тарантино планирует начать съемки осенью 2023 года. У проекта пока нет дома-студии, но легко предположить, что за него развернется нешуточная борьба у мейджоров.

Источник: InterMedia