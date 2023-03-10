L’One спел про свои поминки в новом сингле

L’One представил новый сингл «День когда нас не станет». По словам музыканта, это танцевальный трек о важности и хрупкости жизни, а также рефлексия на тему неизбежного ухода.

— День, когда нас не станет, вспомнят шумно тостами, — поет L’One.

«День когда нас не станет» стал первым синглом с грядущего альбома Левана Горозии «Дом», который выйдет уже этой весной. В грядущий альбом войдет 13 треков.

— Будет под что потанцевать и под что подумать, — говорит L’One про свою будущую пластинку.

Источник: InterMedia