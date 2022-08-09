Звёзды

Ларс фон Триер борется с болезнью Паркинсона

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

У режиссера Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона.

Ларс фон Триер борется с болезнью Паркинсона

Ларс фон Триер

Об этом сообщает Variety со ссылкой на официальное заявление его кинокомпании Zentropa. В нем говорится, что 66-летний режиссер находится «в хорошем настроении и лечится от симптомов». Он продолжает работу над третьим и последним сезоном его сериала «Королевство».

Представители Zentropa добавили, что фон Триер примет участие в мероприятиях для прессы, посвященных сериалу, когда он выйдет в конце 2022 года. Мировая премьера «Королевства» состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре.

Источник: InterMedia

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