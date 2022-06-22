Леа Сейду собирается отправиться на «Дюну»

Леа Сейду ведет переговоры о роли леди Марго в грядущем сиквеле «Дюны» от режиссера, сценариста и продюсера Дени Вильнёва.

Актриса присоединится к Тимоти Шаламе, Ребекке Фергюсон, Зендае и Джошу Бролину, которые вновь сыграют свои роли. Также недавно к касту добавили Флоренс Пью, Кристофера Уокена и Остина Батлера.

В оригинальном романе Фрэнка Герберта персонаж леди Марго – служанка Сестринства и союзница Пола Атрейдеса (Шаламе) в его войне с Домом Харконненов. Она появляется в самом начале книги, предупреждая мать Пола, леди Джессику (Фергюсон), о предательстве, которое ждет их на Арракисе после того, как Дом Атрейдес примет власть у Дома Харконнен. Этот эпизод не попал в фильм Вильнёва, но леди Марго предстоит сыграть важную роль во второй половине истории. Производство сиквела начнется этой осенью.

Премьера «Дюны 2» должна состояться 20 октября 2023 года.

Источник: InterMedia