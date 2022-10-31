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Лиам Хемсворт заменит Генри Кавилла в четвертом сезоне «Ведьмака»

Автор Эвелина Никанорова
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Третий сезона «Ведьмака» станет для Генри Кавилла последним. Об этом актер сообщил в соцсетях.

Лиам Хемсворт заменит Генри Кавилла в четвертом сезоне «Ведьмака»

— Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, но, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне, — написал Генри. — Вместо меня фантастический мистер Лиам Хемсворт наденет мантию Белого Волка. Как и в любом случае с величайшим из литературных персонажей, я передаю эстафету с благоговением перед временем, проведенным в воплощении Геральта, и с энтузиазмом вижу, как Лиам воспринимает этого самого очаровательного и тонкого из мужчин.

Лиам Хемсворт заменит Генри Кавилла в четвертом сезоне «Ведьмака»

Хемсворт также подтвердил новость в своих аккаунтах.

— Как фанат «Ведьмака» я в восторге от возможности сыграть Геральта из Ривии, — написал он. — Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня большая честь, что он передает мне бразды правления и позволяет взять клинки Белого Волка в следующую главу его приключений. Генри, я был твоим поклонником в течение многих лет, и меня вдохновило то, что ты привнес в этого любимого персонажа. Возможно, у меня есть большие проблемы, но я действительно рад вступить в мир «Ведьмака».

Cъемки третьего сезона популярного сериала Netflix завершены, а премьера запланирована на лето 2023 года. Помимо Кавилла там снова появятся Фрейя Аллан и Аня Чарлота, а новых персонажей сыграют Робби Амелл, Чжан Менъэр, Хью Скиннер и Кристель Элвин.

Источник: InterMedia

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