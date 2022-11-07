Лидера «Пиццы» загримировали под Райана Гослинга для «Пружинки»

Группа «Пицца» выпустила клип на песню «Пружинка» из своего нового альбома «Сахар».

В клипе нет сюжетной линии и он, вопреки популярным тенденциям последнего времени, не представляет собой мини-фильм. Зрители увидят лидера «Пиццы» Сергея Приказчикова крупным планом и в неожиданном образе. Для съемок «Пружинки» Сергея загримировали под героя Райана Гослинга из картины «Бегущий по лезвию 2019».

— Несмотря на то, что «Пружинка» – тёплый и добрый трек, некоторая меланхоличность в нём тоже присутствует. Что отчасти и отображает образ Сергея, созданный для видео, — говорят создатели видео. — Основное внимание в клипе сосредоточено на самом артисте. Нет никаких излишне отвлекающих факторов, только артист, его эмоции и камера.

Источник: InterMedia