Новости

Лили-Роуз Депп и Weeknd начинают опасную игру в трейлере «Кумира»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Новый тизер-трейлер сериала «Кумир» (The Idol) режиссера Сэма Левинсона представил HBO. Главные роли в сериале исполнили Лили-Роуз Депп и Абель Тесфайе, известный также как Weeknd.

Депп играет восходящую поп-звезду, отчаянно нуждающуюся в хите, а Weeknd – гуру здорового образа жизни, главу загадочной секты (на самом деле связанной с наркотиками). Между ними вспыхивает страсть и вместе они готовы на многое, тем более ради славы и денег.

В сериале также снялись Трой Сиван, Сюзанна Сон, Мозес Самни, Джейн Адамс, Дэн Леви, Давайн Джой Рэндольф, Элай Рот, Хэнк Азария, Рэйчел Сеннотт, Хари Неф, корейская рэперша и участница Blackpink Дженни, а также покойная Энн Хеч.

Премьера состоится на HBO в 2023 году, дата пока не объявлена.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Октябрьские рейды, ограничение наличного расчета, начало работы бассейнов в Висагинасе и другие новости

Октябрьские рейды, ограничение наличного расчета, начало работы бассейнов в Висагинасе и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Аяна Лолат установила рекорд Гиннесса, 15 000 браков, месяц пожилых людей и другие новости

Аяна Лолат установила рекорд Гиннесса, 15 000 браков, месяц пожилых людей и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Повышение зарплат водителям общественного транспорта, фестиваль Nepatogus kinas, отопление в детских сада и другие новости

Повышение зарплат водителям общественного транспорта, фестиваль Nepatogus kinas, отопление в детских сада и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Государственный бюджет на 2023 год, Фестиваль свободы, дельфинотерапия в Клайпеде и другие новости

Государственный бюджет на 2023 год, Фестиваль свободы, дельфинотерапия в Клайпеде и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Тракай включает отопление, кредиты в космосе, Монатик в Вильнюсе и другие новости

Тракай включает отопление, кредиты в космосе, Монатик в Вильнюсе и другие новости

Автор Эвелина Никанорова