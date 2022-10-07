Лили-Роуз Депп и Weeknd начинают опасную игру в трейлере «Кумира»

Новый тизер-трейлер сериала «Кумир» (The Idol) режиссера Сэма Левинсона представил HBO. Главные роли в сериале исполнили Лили-Роуз Депп и Абель Тесфайе, известный также как Weeknd.

Депп играет восходящую поп-звезду, отчаянно нуждающуюся в хите, а Weeknd – гуру здорового образа жизни, главу загадочной секты (на самом деле связанной с наркотиками). Между ними вспыхивает страсть и вместе они готовы на многое, тем более ради славы и денег.

В сериале также снялись Трой Сиван, Сюзанна Сон, Мозес Самни, Джейн Адамс, Дэн Леви, Давайн Джой Рэндольф, Элай Рот, Хэнк Азария, Рэйчел Сеннотт, Хари Неф, корейская рэперша и участница Blackpink Дженни, а также покойная Энн Хеч.

Премьера состоится на HBO в 2023 году, дата пока не объявлена.

Источник: InterMedia