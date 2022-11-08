Линдси Лохан вспомнила свою любимую рождественскую песню

Линдси Лохан выпустила рождественский сингл «Jingle Bell Rock».

Это ее первая музыкальная новинка за 12 лет, и она приурочена к выходу нового фильма с участием актрисы – новогоднего ромкома «Влюбиться в Рождество», премьера которого состоится на Nerflix 10 ноября.

Песня «Jingle Bell Rock» для Лохан особенная: именно ее кавер исполняла героиня Линдси в фильме «Дрянные девчонки» 2004 года вместе с персонажами Рэйчел Макадамс, Аманды Сейфред, Лейси Чаберт и Тины Фей. Эта сцена стала культовой, неоднократно цитировалась и пародировалась.

Источник: InterMedia