Linkin Park вернёт 2003-й

Группа Linkin Park анонсировала переиздание своего альбома «Meteora» к 20-летнему юбилею пластинки.

В новый релиз войдёт также неизданный трек «Lost», записанный ещё с покойным фронтменом Честером Беннингтоном.

Главный сингл выйдет 10 февраля, а весь альбом ожидается 7 апреля.