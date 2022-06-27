Little Big спели про «Поколение отмены» и уехали из России

Состоялась премьера новой песни группы Little Big «Generation Cancellation».

В переводе с английского название песни переводится как «Поколение отмены».

«У меня нет голоса, умереть или уйти, у меня нет выбора», – поют участники коллектива в переводе на русский.

Одновременно Little Big представили антивоенный клип на «Generation Cancellation» и выпустили заявление о том, что покидают Россию. По словам Ильи Прусикина, он обожает свою страну, но полностью не согласен с войной в Украине.

– Мы решили бросить все и уехать из страны.

В сообщении группы сказано, что сейчас она базируется в Лос-Анджелесе.

Источник: InterMedia