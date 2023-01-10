Люди и феи готовятся к войне в трейлере второго сезона «Карнивал Роу»

Новый трейлер второго и финального сезона «Карнивал Роу» обнародовал видеосервис Amazon Prime Video.

В фантастическом мире, где соседствуют люди и сказочные существа, бывший инспектор Райкрофт Филострат (Орландо Блум) расследует серию ужасных убийств, разжигающих социальную напряженность. Тем временем его давняя возлюбленная и еще недавно компаньон фея Виньет Стоунмосс (Кара Делевинь) и Черный Ворон замышляют расплату за несправедливое угнетение, причиненное человеческими лидерами Бурга Ионой Брейкспир (Арти Фрушан) и Софи Лонгербейн (Кэролайн Форд).

Первый сезон «Карнивал Роу» вышел в 2019 году, а производство второй части было завершено в сентябре 2021-го. Долгожданный второй сезон состоит из 10 серий, премьера состоится 17 февраля на Prime Video.

Источник: InterMedia