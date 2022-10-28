Музыкальная новинка

Люк Эванс спел с Николь Кидман для своего нового альбома

Автор Эвелина Никанорова
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Николь Кидман и Люк Эванс записали дуэт «Say Something». Это кавер композиции, более всего известной в исполнении Кристины Агилеры и A Great Big World.

Версия Эванса и Кидман звучит в сопровождении струнного оркестра. Актеры подружились на съемках сериала «Девять идеальных незнакомцев» и тогда же решили сделать музыкальную коллаборацию.

— У меня уже была на уме эта песня, поскольку я знал, что она отлично подойдет к голоcу Николь и что я смогу смешать наши голоса, — говорит Эванс. — Так что я отправил Кидман и ее супругу Киту Урбану трек, и Кит сказал: «Гениально, я бы не мог найти композиции лучше». Николь песня тоже пришлась по душе, а я был просто счастлив.

Песня войдет во второй сольный альбом Люка «A Song for You», релиз которого состоится 4 ноября 2022 года (свою первую пластинку «At Last» актер представил в 2019 году).

Источник: InterMedia

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