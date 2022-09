Луи Томлинсон представил новый сингл «Bigger Than Me».

Это первый сингл со второго студийного альбома экс-участника One Direction и первый релиз после выхода в 2020 году его дебютного сольного альбома «Walls». Пластинка под названием «Faith in the Future» будет выпущена 11 ноября, в нее войдут 14 треков.

Источник: InterMedia