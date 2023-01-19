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Мадонна отправится в юбилейный мировой тур

Автор Эвелина Никанорова
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Мадонна анонсировала свой новый мировой Celebration Tour, посвященный 40-летию ее сольной карьеры. Дебютный альбом артистки «Madonna» был выпущен в июле 1983 года.

Анонс был представлен в виде YouTube-ролика¸ где собравшиеся за столом на вечеринке друзья певицы (среди которых Джадд Апатоу, Эми Шумер, Джек Блэк, Дипло, Лил Уэйн и др.) уговаривают ее отправиться в тур, и она, к радости всех гостей, соглашается.

В ходе гастролей Мадонна даст концерты в 35 городах мира. Тур стартует 15 июля 2023 года в Ванкувере, до начала октября певица будет выступать в Северной Америке, а затем отправится в Европу, где за три месяца посетит Лондон, Антверпен, Копенгаген, Стокгольм, Барселону, Лиссабон, Париж (два концерта), Кёльн, Милан, Берлин и Амстердам.

Шоу позиционируется как крупнейший спектакль, который когда-либо делала Мадонна, где будет представлена ​​музыка всех эпох ее карьеры.

Источник: InterMedia

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