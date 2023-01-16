Майли Сайрус посвятила новую песню бывшему мужу и себе

Майли Сайрус выпустила новый сингл и клип «Flowers». Премьера состоялась в 3-й день рождения ее бывшего мужа Лиама Хемсворта и, судя по тексту, ему и посвящена.

Майли поет о том, что они были прекрасной парой, «построили дом и увидели, как он горит».

— Я не хотела расставаться, я уже начала плакать, но вспомнила, что я могу сама купить себе цветы, сама написать свое имя на песке, разговаривать с собой часами и видеть вещи, которые ты не понимаешь, я могу танцевать сама с собой, сама держать себя за руку и любить себя больше, чем это делал ты¸- говорится в припеве.

Майли и Лиам были вместе почти 10 лет, познакомившись на съемках фильма «Последняя песня» в 2010 году, когда ей было 17 лет, а ему 19, поженились в декабре 2018-го, но брак не продлился и года.

Композиция «Flowers» войдет в новый альбом певицы «Endless Summer Vacation», релиз которого состоится 10 марта. Майли рассказала, что альбом является «любовным письмом в Лос-Анджелес», а также «отражением силы, которую она нашла, сосредоточившись как на своем физическом, так и на психическом благополучии».

Источник: InterMedia