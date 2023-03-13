Майли Сайрус выпустила альбом, клип и живой концерт

Состоялся релиз нового альбома Майли Сайрус «Endless Summer Vacation». В восьмую студийную пластинку американской певицы вошли 13 треков, включая уже ставший хитом сингл «Flowers».

Помимо сольных вещей Майли, на альбоме представлены ее дуэты с Брэнди Карлайл «Thousand Miles» и Сией «Muddy Feet».

В день релиза Сайрус выпустила клип на песню «River». В черно-белом видео певица танцует в маленьком черном платье на подиуме в студии. В ролике также снялись темнокожие танцоры с обнаженными торсами.

Выход альбома сопровождается и специальным живым концертом под названием «Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)», премьера которого состоялась в тот же день на видеосервисе Disney+.

Источник: InterMedia