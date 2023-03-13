Музыкальная новинка

Майли Сайрус выпустила альбом, клип и живой концерт

Автор Эвелина Никанорова
RADIO•R в Telegram. Подпишись и читай новости из Литвы прямо сейчас

Состоялся релиз нового альбома Майли Сайрус «Endless Summer Vacation». В восьмую студийную пластинку американской певицы вошли 13 треков, включая уже ставший хитом сингл «Flowers».

Помимо сольных вещей Майли, на альбоме представлены ее дуэты с Брэнди Карлайл «Thousand Miles» и Сией «Muddy Feet».

В день релиза Сайрус выпустила клип на песню «River». В черно-белом видео певица танцует в маленьком черном платье на подиуме в студии. В ролике также снялись темнокожие танцоры с обнаженными торсами.

Выход альбома сопровождается и специальным живым концертом под названием «Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)», премьера которого состоялась в тот же день на видеосервисе Disney+.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

L&#8217;One спел про свои поминки в новом сингле

L’One спел про свои поминки в новом сингле

Автор Эвелина Никанорова
Depeche Mode показали новый сингл из «Memento Mori»

Depeche Mode показали новый сингл из «Memento Mori»

Автор Эвелина Никанорова
Weeknd выпустил концертный альбом

Weeknd выпустил концертный альбом

Автор Эвелина Никанорова
Клава Кока просит позвать ее «Замуж»

Клава Кока просит позвать ее «Замуж»

Автор Эвелина Никанорова
Эд Ширан выпустит свой первый акустический альбом

Эд Ширан выпустит свой первый акустический альбом

Автор Эвелина Никанорова
Музыка из сериала «Одни из нас» вышла отдельным альбомом

Музыка из сериала «Одни из нас» вышла отдельным альбомом

Автор Эвелина Никанорова
Диана Арбенина выпустила очень личных «Соловьев»

Диана Арбенина выпустила очень личных «Соловьев»

Автор Эвелина Никанорова
Мари Краймбрери показала «Иначе все это зря» в трех образах

Мари Краймбрери показала «Иначе все это зря» в трех образах

Автор Эвелина Никанорова
Тиесто сделал ремикс главной темы «Белого лотоса»

Тиесто сделал ремикс главной темы «Белого лотоса»

Автор Эвелина Никанорова