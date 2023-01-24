Maneskin выпустили свой первый альбом после мирового успеха

Итальянская рок-группа Maneskin выпустила свой третий студийный альбом «Rush».

В пластинку вошли 17 треков, в то числе вышедшие ранее синглы и клипы «Mammamia», «Supermodel», «The Loneliest», «Kool Kids» и коллаборация с Томом Морелло «Gossip». Над новым альбомом победителей «Евровидения-2021» работали американские продюсеры Макс Мартин и автор песен Джастин Трантер.

Накануне релиза аудиосервис Spotify устроил для Maneskin вечеринку в «свадебном стиле» в Палаццо Бранкаччо в Риме. Все четверо участников прибыли на нее в белых нарядах на лимузинах, а потом у «алтаря» перед лицом модельера Алессандро Микеле поклялись в «вечной верности друг другу» и музыке, обменялись кольцами и поцелуями.

Источник: InterMedia