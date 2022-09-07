Звёзды

Манижа и Ладо Кватания поженились

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Манижа вышла замуж за Ладо Кватанию. Церемония бракосочетания певицы и режиссера состоялась на Николиной горе. Информацией об этом поделилась Ксения Собчак.

Манижа и Ладо Кватания поженились

Манижа и Ладо Кватания

На появившихся в ее блоге снимках с торжества Манижа одета в нарядное пышное платье невесты с длинной фатой. В руках она держит миниатюрный букет роз нежных тонов.

— Прямо сейчас Манижа и режиссер Ладо Кватания обмениваются кольцами на Николиной горе в Подмосковье! Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит. Счастья молодым огромного! — написала Ксения Собчак.

Источник: InterMedia

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