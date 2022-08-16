Музыкальная новинка

Манижа поняла в жестких обстоятельствах, что «Любовь мое мерило»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Манижа представила композицию «Любовь мое мерило». В танцевальной композиции артистка пытается защитить «крошечный свет от всепоглощающей тьмы вокруг».

Манижа поняла в жестких обстоятельствах, что «Любовь мое мерило»

— Чем жестче обстоятельства, тем точнее измеряется объем любви внутри каждого человека. Вот что я поняла за эти последние месяцы, — объяснила артистка. — И об этом мой новый сингл «Любовь мое мерило». Я убеждена, что люди, получившие достаточно любви, способны отражать ее в любых обстоятельствах. И любовь – это то, что я хочу доносить больше всего остального.

Источник: InterMedia

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