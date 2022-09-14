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Марго Робби и Брэд Питт пьют и танцуют в трейлере «Вавилона»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Первый трейлер фильма «Вавилон» Дэмьена Шазелла обнародовала кинокомпания Paramount Pictures.

Действие нового фильма режиссера «Ла Ла Лэнда» происходит в Голливуде в конце 1920-х годов, в исторический момент перехода от немого к звуковому кино. Брэд Питт играет звезду немого кино Джека Конрада, а Марго Робби – восходящую актрису Нелли Ларой.

— Я всегда любил немое кино. Я один из последователей идеи чистого кино, — рассказал недавно Шазелл. — Вехи эпохи немого кино — это вершины кинематографа, и точка.

Фильм выйдет в ограниченный американский прокат 25 декабря 2022 года, а в широкий — 6 января 2023-го.

Источник: InterMedia

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