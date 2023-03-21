Мэр Вильнюсского района Роберт Духневич — о налаживании диалога, о медицинском обслуживании, спорте, образовании и безопасности

Сегодня в эфире RADIO•R побывал Роберт Духневич, ставший победителем по итогам выборов мэра Вильнюсского района. Программный директор радиостанции Эрнест Алесин задал Роберту Духневичу несколько вопросов — о том, какими будут его первые шаги на посту мэра, и о том, как будут решаться более сложные задачи, — например, связанные с образованием, медицинским обслуживанием и безопасностью Вильнюсского района.

— После такой неожиданной победы сейчас — время работы. Какую первую задачу ставит перед собой новый мэр еще до того, как окончательно сформируется коалиция? Найдете ли компромисс с конкурентами?

— Мы видим, что с компромиссом будет сложно. Конкуренты пробуют подавать заявки о том, что выборы были несправедливыми. Но я думаю, что это просто еще одна возможность немного поконкурировать, пока есть возможность и не утверждены еще результаты выборов — потому что в пятницу, наверное, уже надо их утвердить. Я понимаю, что надо налаживать диалог. Я уже об этом говорил, и в СМИ публично рассказывал, и оппоненту писал, что надо сесть за общим столом и найти такие пункты, что можем вместе сделать, реализовать. Не хочется деструкции, хочется все как-то нормально разложить по полочкам.

— Практические вопросы, которые волнуют всех жителей района, — вопросы образования и медицинского обслуживания. Что здесь можно сделать?

— Вопрос образования я разделяю на две части — это садики и школы. Говоря о садиках, мы понимаем, какая есть проблема. В пригородных территориях не хватает мест в садиках, особенно на государственном языке. И это проблема, потому что не декларируются наши жители, мы теряем очень большие суммы, которые они платили бы в виде налогов. И мы думаем, что самое быстрое, что можно было бы сделать уже сейчас, — это пересмотреть недвижимость, которая у нас есть. Потому что в Вильнюсском районе, наверное, есть такие объекты, которые можно было бы просто переделать, чтобы они могли служить, например, садиком. Другой вариант. Мы видим практику Каунасского района, который похож на нас. Он ставит модульные садики. Так вот, опять же, можем запланировать, чтобы через несколько лет мы уже могли бы что-то иметь.

Другой вопрос, другая часть — это школы. И для меня ясно, как для поляка, который польскую школу закончил, что в рейтингах мы получаемся чуть ли не на последней позиции. И чем больше школа отдалена от Вильнюса, тем хуже все выглядит в ней. И нам надо думать, во-первых, как сохранить людей, чтобы были и ученики. Значит, надо привлекать инвестиции, чтобы были рабочие места, и молодые семьи там жили. А другое дело — как учителей тоже привлечь в эти регионы? Допустим, когда мы говорим о политике соцквартир и т. п., то почему бы не дать ее учителю или какому-нибудь другому специалисту? Сейчас у самоуправления и так есть эти механизмы. Допустим, оно финансирует учебу некоторым студентам. Так можно это просто еще на более высокий уровень поднимать.

У нас есть программы. Я встречался с ректором Вильнюсского университета, где предложил идею заложить такую Академию образования Вильнюсского района. Что это было бы? Это означало бы, что ученики из разных регионов могли бы на выходные или после учебы вечерами встречаться и работать над разными темами. Допустим, одна была бы по биологии, если она их интересует, другая — по истории, и они делали бы разные задания, которые им, например, присылали бы специалисты, работающие в ВУ.

Ректору очень понравилась эта тема. Они могли бы сотрудничать с нами, дать помещение, лаборатории свои, специалистов. Что это дает? Это дает, во-первых, усиление контакта в самих школах. Значит, ученик возвращается туда, становится таким своеобразным лидером, общается с другими, передает эти знания. Тогда сообщество таких учеников укрепляется, разрастается. Нам главное, чтобы школы стали сильными с этой точки зрения.

— Не менее важный вопрос, особенно когда общество стареет, — вопрос медицинских услуг. Начали уже понемножечку появляться банкоматы в Вильнюсском районе. Правда, почту куда-то переносят все не в то место, и надо ехать совсем в другую сторону от дома. Но если говорить о медицинских вопросах, что еще можно улучшить? Есть ли еще какой-то ресурс для совершенства, — или это вопрос национального уровня, а не локального?

— Вот банкоматы и почта — это именно и есть национального уровня. Это для самоуправления, может быть, задача — как сотрудничать, общаться с ними, чтобы стало получше. А насчет медицины, то у нас есть такая система. У нас есть Центральная поликлиника в Пашилайчяй, в Вильнюсе. Есть в Неменчине поликлиника, и около Центральной поликлиники амбулатория. Возможно, систему в них можно улучшать. Я уже говорил — проблема была с анализами крови. Когда берут кровь, например, и везут ее проверять в Вильнюс. Вот по этому поводу мы подавали критические замечания, что можно было бы этот вопрос решить. А насчет специалистов у нас есть такая идея. Допустим, чтобы были мобильные бригады массажистов, терапевтов. Они могли бы ездить, допустим, по графику к детям, к пожилым людям, и самоуправление финансировало бы такие услуги. Я знаю, что потребность большая есть.

А что можно в районе нам сделать? Мы могли бы создать условия, чтобы социальные услуги мог предоставлять частный сектор. Мы все понимаем, что и общество у нас стареет, и эти услуги будут все больше и больше востребованы. А у Вильнюсского района немало территорий, прекрасная природа. И мы можем создать условия, чтобы этот социальный бизнес пришел. Мы должны понимать, что и вся Литва имеет такую потребность, и город Вильнюс тут совсем рядом, и людей тут очень много. Вот на этом мы можем заработать даже как самоуправление.

— А теперь два вопроса, объединенные в один. С одной стороны, спорт. Потому что спорт — это здоровье. А, с другой стороны, мы все-таки приграничное самоуправление, если мы говорим про Вильнюсский район. Ну то есть, как бы, там ни было, вопрос безопасности имеет большое значение. Что можно и нужно сделать, чтобы жители Вильнюсского района чувствовали себя в безопасности? Есть вызовы, которые связаны с Островецкой АЭС, есть какие-то геополитические вопросы. Есть вопросы внутренней безопасности, потому что когда бедность и инфляция, сразу криминогенная ситуация ухудшается. Вкратце, на какие первые шаги можно рассчитывать?

— Если говорить о том, что может сделать само самоуправление в плане безопасности, то у нас, во-первых, есть пожарные службы. Они ответственны много за что. Есть отдельный отдел, который отвечает за общественную безопасность — так вот, наверное, надо функции пересмотреть там. Потому что там много штатных единиц, и они было созданы, как говорил Томашевский, когда был кризис мигрантов, чтобы они обороняли людей. Но я не знаю, как это может сделать человек, который даже не сотрудник каких-то служб специальных. Вот чтобы эти штатные единицы эффективно работали — может быть, присматривали бы за порядком, какими-то другими вещами.

Надо также расширять возможность работы наших пожарных служб. И нам надо больше сотрудничать с госслужбами разными. Я говорю и о Пожарном департаменте, потому что именно он отвечает за такие экстремальные ситуации. Если были бы какие-то аварии — Островец, или что-то другое, то у нас должны быть планы готовы, потому что знаем, что с планами этими ситуация в Литве никакая.

И вот и мы теперь видим, что происходит в Украине, понятно, что надо убежище иметь. И вот в Пагиряй, допустим, смотрели недавно, что можно создать на тысячу людей, потому что есть уже такие подземные убежища, где можно было бы это просто восстановить обратно. Вот такие вещи мы можем сделать. Но надо больше сотрудничать с этими службами, потому что самоуправление — это не его функции немного.

А что касается спорта, то я очень серьезно на это смотрю. Есть два момента, наверное. Это, как говорится, — непрофессиональный спорт, то, что мы можем внедрять для людей в целях здорового образа жизни. Дать возможность открыть залы спортивные, потому что иногда бывают закрыты площадки разные. Надо, чтобы они не были на замке. Привести в порядок административный аппарат, чтобы это все было доступно для людей, можно было бы проводить занятия свободно. А другой момент — это стягивать профессиональный спорт, чтобы они могли тут иметь свои базы. Ну почему едут, допустим, тренироваться в Игналину? Потому что природа, да? А Вильнюсский район чем хуже? Ничем не хуже.

И у меня есть идея, что все равно Вильнюсский район большой, он мог бы иметь свою баскетбольную команду, допустим. И это нормально. На территории Вильнюсского района работает фирма логистики «Трансэкспедиция» — у них есть своя футбольная команда «Трансинвест». Так мы можем же к этому тоже приложиться как-то. И в Кальвяляй, допустим, есть спортивный клуб «Авеко», но у них нет стадиона. Потому что, знаете, чтобы сыграть нормальный матч, должен быть стадион, который соответствует нормам своими размерами и т. п. А школьные стадионы — они же к этому просто не приспособлены. Вот эту инфраструктуру улучшить, чтобы были прощадки нормальные — я не говорю уже, чтобы с местами для зрителей, а просто чтобы они соответствовали размерам, — вот это мое, наверное, задание. А так-то очень хотелось быть подтянуть и профессиональный спорт, чтобы он был интересным для Вильнюсского района.

— Мы очень надеемся, что в ближайшие 4 года связь между Вильнюсским районом и слушателями RADIO•R будет налажена, и информировать нас о жизни района будет самый многоязычный мэр, который когда-либо приходил к нам. Который говорит абсолютно на всех языках и делает это с большим удовольствием. Даже улыбается. Но пожелаем, чтобы уже скорее были закончены все предвыборные дела, после которых вы вступите в должность. Надеюсь, что найдется время, чтобы и клерки Вильнюсского самоуправления доносили информацию до жителей Вильнюсского района на всех языках, что очень важно. Ведь на территории Вильнюсского района живут и работают мигранты, и иногда у них очень разный родной язык. Это может быть и украинский, и польский, и белорусский, и русский. Может быть, даже английский найдем. Соответственно, будем немножечко оказывать давление на столицу, чтобы она не стала одноязычной.