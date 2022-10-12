Милли Бобби Браун и Генри Кавилл объединяются, чтобы раскрыть новое дело в трейлере «Энолы Холмс 2»

Трейлер приключенческого детектива «Энола Холмс 2» вышел на Netflix.

Милли Бобби Браун («Очень странные дела») играет главную роль молодого детектива, которая расследует запутанные дела в Лондоне XIX века, пытаясь выйти из тени своего более популярного брата, Шерлока Холмса (Генри Кавилл).

Трейлер показывает, что Энола запускает собственное детективное агентство и изо всех сил пытается заполучить новые дела для расследований. Она ищет пропавшую девушку, которая узнала опасные секреты влиятельных людей. В ролике Шерлок сообщает своей сестре, что их дела связаны. Похоже, игра снова нашла свое место. Люди не считают, что Энола обладает качествами детектива, она снова и снова доказывает, что это не так.

Премьера сиквела «Энола Холмс 2» состоится на Netflix 4 ноября.

Источник: InterMedia