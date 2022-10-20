Мини-сериал, посвященный пожару в Нотр-Даме, драмеди «Рэймонд и Рэй» с МакГрегором и Хоуком и другие главные премьеры недели

Школы добра и зла (фильм)

(боевик, драма, фэнтези) на Netflix с 19 октября

Фильм рассказывает о лучших подругах, Агате и Софи, оказавшихся по разные стороны баррикад после того, как они попали в заколдованную школу, где юные герои и злодеи обучаются защите баланса добра и зла.

Незнакомец (фильм)

(криминал, драма, триллер) на Netflix с 19 октября

Группа полицейских под прикрытием вливается в обширную и влиятельную преступную сеть, чтобы поймать убийцу, которому удавалось на протяжении восьми лет уходить от закона.

Банда Зелёная перчатка (сериал)

(комедия) на Netflix с 19 октября

После неудачного ограбления три пожилые взломщицы скрываются от полиции в доме престарелых, где раскрывают зловещую тайну.

Нотр-Дам в огне (сериал)

(драма) на Netflix с 19 октября

Основанный на реальных историях французских пожарных, этот драматический сериал рассказывает о том, как пожар в соборе Парижской Богоматери в 2019 году повлиял на жизни парижан.

Вкус к жизни (сериал)

(драма) на Netflix с 21 октября

Захватывающая романтическая история о том, как американка влюбляется в сицилийца в Италии, а затем теряет его.

Рэймонд и Рэй (фильм)

(драма) на Apple TV+ с 21 октября

Согласно завещанию покойного отца, могилу ему сводные братья Рэймонд и Рэй копают своими руками, попутно анализируя, кем они стали — как благодаря ему, так и вопреки. В главных ролях Итан Хоук и Юэн МакГрегор.

Акапулько (сериал, 2 сезон)

(комедия) на Apple TV+ с 21 октября

1984 год. Мечта Максимо сбывается, когда он устраивается на работу в самый популярный курортный отель Акапулько. Однако вскоре он понимает, что новая работа сложнее, чем казалось.

Послания призрака (сериал, 3 сезон)

(фэнтези, приключения, семейный) на Apple TV+ с 21 октября

Книжному магазину не дает покоя призрак. Он выпускает персонажей с книжных страниц в реальный мир. Но зачем он это делает? Четверо юных героев объединяются, чтобы разобраться с окутанным тайной незавершенным делом призрака.

Периферийные устройства (сериал)

(фантастика, драма, триллер) на Amazon Prime Video с 21 октября

История девушки Флинн Фишер, которая обнаруживает связь с другой реальностью. В главной роли Хлоя Грейс Морец.

Варвары (сериал, 2 сезон)

(приключения, драма, история) на Netflix с 21 октября

Римский офицер разрывается между преданностью воспитавшей его империи и верностью своему племени. Это приводит к знаменитому сражению, изменившему ход истории.

Демоны-они и божество грома (сериал)

(мультфильм, боевик, приключения) на Netflix с 21 октября

В мистическом мире японских богов и духов отважная девочка стремится пойти по стопам своего загадочного отца и открыть свои истинные силы.

Девушка из 20 века (фильм)

(мелодрама) на Netflix с 21 октября

Девушка, по просьбе влюбленной подруги, начинает следить за мальчиком в школе, а затем оказывается вовлеченной в собственную историю любви.