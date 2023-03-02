Минобразования: какие предметы выбирать десятиклассникам и как их выбор повлияет на выпускные экзамены?

В марте десятиклассникам предстоит определиться и выбрать предметы, которые они будут изучать в 3-4 классах гимназии. Это решение важно, поскольку выбор повлияет на экзамены на аттестат зрелости, которые через пару лет будут проводиться по новому порядку. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства образования, науки и спорта.

Министерство отвечает на основные вопросы.

Какие предметы учащиеся смогут выбирать

Десятиклассники будут делать выбор по трем категориям: обязательные предметы, обязательные предметы на выбор и предметы по личному выбору. Надо будет выбрать не менее 8 предметов. Минимальное количество обязательных уроков – 25 часов в неделю, максимальное — 35 часов в неделю.

Обязательные предметы для всех: литовский язык и литература (родной язык и литература в школах на языках национальных меньшинств), математика, физическое развитие. Важно обратить внимание, что для изучения литовского языка и литературы и математики также необходимо выбрать курс обучения – расширенный или общий. Для учащихся также обязательна социально-гражданская деятельность.

Выбирать надо будет хотя бы по одному или по несколько из категории обязательных предметов на выбор: иностранные языки (английский, немецкий, французский, русский); общественное образование (география, история, экономика и предпринимательство, философия); естествознание и технологии (биология, химия, физика, информатика, инженерные технологии); нравственное развитие (религия, этика); художественное образование (изобразительное искусство, музыка, театр, танец, медийное искусство, прикладные технологии).

Дополнительно можно выбирать: из модулей для углубленного изучения обязательных предметов и обязательных предметов на выбор; из модулей программы профессионального обучения, предназначенного для получения выбранной квалификации или ее части; из предметов по личному выбору (национальная безопасность и оборона, географические информационные системы, астрономия, искусствоведение, психология, право, этническая культура).

В 4-м классе гимназии можно будет менять выбранные предметы, однако ученику придется сдавать промежуточные экзамены по вновь выбранным предметам.

Проверка достижений

Каковы требования к основному образованию в этом году? Они не меняются. Как и сейчас, получение основного образования 2023 г. происходит после завершения программы основного развития и участия в проверке достижений в основном образовании (PUPP).

Минимальный балл, необходимый студенту для сдачи PUPP, не установлен. Если оценка PUPP не достигает 4 баллов, в 3 классе для таких учащихся будет составляться индивидуальный план повышения их учебных достижений и предоставляться помощь в обучении.

С 2024-2025 гг. появится требование: PUPP необходимо будет сдавать не менее чем с 4 баллами. Это изменение коснется нынешних восьмиклассников.

Экзамены на аттестат зрелости

Какие изменения будут в 2024-2025 гг. на экзаменах на аттестат зрелости? Все выпускные экзамены будут государственными — школьных экзаменов не останется. Для того чтобы учащиеся могли более последовательно раскрывать полученные знания и умения и испытывать меньшее напряжение из-за единственной возможности продемонстрировать знания и умения на экзамене, определяющем их дальнейшие учебные и профессиональные планы, учебная часть двух лет будет разделяться на более мелкие части.

Государственный экзамен на аттестат зрелости делится на части:

2 промежуточные проверки и государственный экзамен на аттестат зрелости во время основной сессии — литовский язык и литература и математика;

1 промежуточная проверка и государственный экзамен на аттестат зрелости во время основной сессии по следующим предметам: родной язык и литература национальных меньшинств, иностранные языки, информатика, биология, химия, физика, инженерные технологии, история, география, философия, экономика и предпринимательство.

Учащимся будут предложены на выбор 3 новых государственных экзамена: философия, экономика и предпринимательство, инженерные технологии.

Поскольку литовский язык и литература и математика будут преподаваться в 3-4 классах гимназии по программе общего или расширенного курса, соответственно организуются два отдельных государственных экзамена на аттестат зрелости по этим предметам — общего или расширенного курса. Экзамен сдается по тому курсу, по которому преподается предмет.

Какой экзамен будет считаться сданным? Экзамен на аттестат зрелости будет считаться сданным при получении 35 баллов из 100 возможных. 40% оценки можно будет собрать еще перед основной экзаменационной сессией: на промежуточных испытаниях в 3-м и 4-м классах гимназии можно будет набрать от 0 до 40 баллов, а во время основной сессии — от 0 до 60 баллов.

В аттестате зрелости фиксируются как результаты промежуточного экзамена, так и общий результат государственного экзамена на аттестат зрелости, состоящего из промежуточной проверки и экзамена, сданного во время основной сессии.

Промежуточные экзамены

Когда и в каком классе будут проходить промежуточные экзамены? Они состоятся в следующем учебном году, в 3-м классе гимназии. Промежуточные экзамены будут частью экзамена на аттестат зрелости.

Для чего они необходимы? Не усилит ли это и без того высокий стресс перед экзаменами? Как раз наоборот. Промежуточные экзамены позволят учащимся накопить часть итоговой оценки, разбить учебную нагрузку и снизить напряжение во время экзаменационной сессии на аттестат зрелости. Они будут проводиться в школах, в привычной для учеников среде, вместо первого или второго урока, чтобы после их окончания можно было продолжить обычные уроки. Почти все промежуточные экзамены будут проводиться в электронном виде.

По каким предметам надо будет сдавать промежуточные экзамены? Промежуточные экзамены будут проводиться по категориям обязательных предметов и обязательных предметов на выбор: литовский язык и литература, родной язык и литература национальных меньшинств, математика, иностранные языки, общественное развитие, естествознание и технологии.

Все ли учащиеся должны принимать участие в промежуточных проверках? Каковы последствия, если ученик не сдаст такой экзамен?

Промежуточные экзамены должны сдавать все учащиеся. Только после участия в промежуточной проверке (если организован 1 экзамен) или в промежуточных проверках (если организовано 2 экзамена) можно будет выбрать оставшуюся часть экзамена для основной сессии.

Для тех, кто по уважительной причине не принимает участие в промежуточном экзамене в 3-м классе гимназии, будет предоставлена возможность сдать проверочный экзамен в 4-м классе гимназии вместе с учащимися 3-го класса гимназии во время сдачи ими экзамена.

Если по уважительной причине не сдавался второй промежуточный экзамен по литовскому языку и литературе и/или математике в 4-м классе гимназии, будет предоставляться возможность сдать его в том же учебном году до начала основной экзаменационной сессии.

Если ученик сдал промежуточный экзамен и набрал достаточное количество баллов, может быть, он может не сдавать экзамен на аттестат зрелости?

В этом случае в его аттестат зрелости будет записан только результат промежуточного экзамена. Этого будет недостаточно для завершения программы среднего образования. Как и прежде, для получения аттестата зрелости необходимо будет сдать как минимум 2 государственных экзамена на аттестат зрелости: по литовскому языку и литературе и другому выбранному предмету.

Сколько экзаменов нужно будет сдать для поступления в вузы в 2025 году?

Нужно будет сдать как минимум 3 государственных экзамена на аттестат зрелости: по литовскому языку и литературе, по математике и по одному предмету по личному выбору. Поступающим на обучение по программам в области искусства будет достаточно как минимум 2 государственных экзаменов, им не обязательно сдавать экзамен по математике.

При поступлении в высшие учебные заведения Литвы будут действительны результаты экзаменов на аттестат зрелости как по общему, так и по расширенному курсу литовского языка и литературы и по математике.

Результат государственного экзамена на аттестат зрелости по общему курсу приравнивается к 60% результата государственного экзамена на аттестат зрелости по углубленному курсу. Например, 80 баллов при сдаче госэкзамена на аттестат зрелости по общему курсу будут соответствовать 48 баллам по углубленному курсу изучения.

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