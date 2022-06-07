Миньоны пытаются посадить самолет в новом трейлере «Грювитации»

Анимационная студия Illumination Entertainment представила трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация» (Minions: The Rise of Gru).

Это будет уже пятая часть франшизы о маленьких желтых существах – в нее входят три части «Гадкого я», а также первые «Миньоны».

Постановщиками мультфильма стали Кайл Балда («Гадкий я 3», «Миньоны»), а также Брэд Эблесон и Джонатан дель Валь.

Действие нового мультфильма происходит в 1970-х годах. Грю – главному герою трилогии «Гадкий я» – всего 12 лет. Тем не менее, у него уже проявляются преступные склонности и желание захватить мир. Когда группа злодеев, известных как «Злобная Шестерка», лишается своего лидера, мальчик решать возглавить их, но терпит неудачу. Ему придется пуститься в бега и объединиться с группой миньонов, чтобы спастись.

Источник: InterMedia