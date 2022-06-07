Дети Что посмотреть

Миньоны пытаются посадить самолет в новом трейлере «Грювитации»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Анимационная студия Illumination Entertainment представила трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация» (Minions: The Rise of Gru).

Это будет уже пятая часть франшизы о маленьких желтых существах – в нее входят три части «Гадкого я», а также первые «Миньоны».

Постановщиками мультфильма стали Кайл Балда («Гадкий я 3», «Миньоны»), а также Брэд Эблесон и Джонатан дель Валь.

Действие нового мультфильма происходит в 1970-х годах. Грю – главному герою трилогии «Гадкий я» – всего 12 лет. Тем не менее, у него уже проявляются преступные склонности и желание захватить мир. Когда группа злодеев, известных как «Злобная Шестерка», лишается своего лидера, мальчик решать возглавить их, но терпит неудачу. Ему придется пуститься в бега и объединиться с группой миньонов, чтобы спастись.

Источник: InterMedia

Метки:

Актуальные новости

«Человек-паук: Нет пути домой» — фильм года по версии MTV

«Человек-паук: Нет пути домой» — фильм года по версии MTV

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 03 июня) &#8211; мультфильм о псе Мармадюке, который становится источником проблемы для обычной семьи и новое приключение муми-троллей из сказок Туве Янссон

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 03 июня) – мультфильм о псе Мармадюке, который становится источником проблемы для обычной семьи и новое приключение муми-троллей из сказок Туве Янссон

Автор Гинтарас Зукас
Дрейк займется поиском пропавшего флота Марко Поло в сиквеле «Анчартеда»

Дрейк займется поиском пропавшего флота Марко Поло в сиквеле «Анчартеда»

Автор Эвелина Никанорова
Шеф-повар Рэйф Файнс пугает Аню Тейлор-Джой своим «Меню»

Шеф-повар Рэйф Файнс пугает Аню Тейлор-Джой своим «Меню»

Автор Эвелина Никанорова
Продолжение датского сериала «Правительство», третий сезон «Пацанов» и другие новинки в онлайне

Продолжение датского сериала «Правительство», третий сезон «Пацанов» и другие новинки в онлайне

Автор Гинтарас Зукас
Том Хэнкс загадывает желание в трейлере «Пиноккио»

Том Хэнкс загадывает желание в трейлере «Пиноккио»

Автор Эвелина Никанорова
Победителем Каннского кинофестиваля стал «Треугольник печали»

Победителем Каннского кинофестиваля стал «Треугольник печали»

Автор Эвелина Никанорова
Роуэн Аткинсон носится по дому в трейлере сериала «Человек против пчелы»

Роуэн Аткинсон носится по дому в трейлере сериала «Человек против пчелы»

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 27 мая) &#8211; фильм о военных лётчиках с Томом Крузом, французская романтическая комедия и мультфильм о зверьках из джунглей

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 27 мая) – фильм о военных лётчиках с Томом Крузом, французская романтическая комедия и мультфильм о зверьках из джунглей

Автор Гинтарас Зукас