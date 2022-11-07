«Мир Дикого Запада» закрыт

Сериал «Мир Дикого Запада» не получит продолжения. Четвертый сезон, вышедший летом 2022 года, стал последним. Об этом официально объявил HBO.

Новость стала сюрпризом не только для поклонников проекта, но и для его шоураннеров Джонатана Нолана и Лизы Джой и актеров каста.

— Создание «Мира Дикого запада» было одним из самых ярких моментов в нашей карьере, — заявили Нолан и Джой. — Мы глубоко благодарны нашему выдающемуся актерскому составу и съемочной группе за создание этих неизгладимых персонажей и блестящих миров. Нам посчастливилось рассказать эти истории о будущем сознания — как человеческого, так и за его пределами — в короткий промежуток времени, прежде чем наши повелители ИИ запретят нам это делать

Еще около месяца назад шоураннеры заявляли, что работают над сценарием новых серий.

— Мы всегда планировали пятый и последний сезон, — говорили они. — Мы все еще ведем переговоры с сетью. Мы очень надеемся его сделать. Знаете, мы всегда думали, что «Мир Дикого Запада» должен пройти полный круг и вернуться на Запад. Но с Долорес, которая раньше была просто игроком в чужие игры, но наконец-то смогла написать свою собственную.

Как сообщает Deadline со ссылкой на инсайдеров, на то, что пятый сезон изначально планировался, указывает тот факт, что занятые в сериале актеры получат за него гонорары. Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Эд Харрис и Джеффри Райт, снимавшиеся в шоу с самого начала, получали с третьего сезона по 250 000 долларов за эпизод, такая же ставка полагалась Аарону Полу, присоединившемуся к проекту в третьем сезоне. По данным издания, за неснятый пятый сезон они получат от 10 до 15 миллионов долларов. Сопоставимые гонорары у других актеров основного каста Тессы Томпсон, Джеймса Марсдена, Люка Хемсворта, Анджелы Сарафян. Стоимость съемок нового сезона могла составить около 100 миллионов долларов, так что HBO всё равно сэкономит деньги.

Источник: InterMedia