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«Мир Дикого Запада» закрыт

Автор Эвелина Никанорова
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Сериал «Мир Дикого Запада» не получит продолжения. Четвертый сезон, вышедший летом 2022 года, стал последним. Об этом официально объявил HBO.

Новость стала сюрпризом не только для поклонников проекта, но и для его шоураннеров Джонатана Нолана и Лизы Джой и актеров каста.

— Создание «Мира Дикого запада» было одним из самых ярких моментов в нашей карьере, — заявили Нолан и Джой. — Мы глубоко благодарны нашему выдающемуся актерскому составу и съемочной группе за создание этих неизгладимых персонажей и блестящих миров. Нам посчастливилось рассказать эти истории о будущем сознания — как человеческого, так и за его пределами — в короткий промежуток времени, прежде чем наши повелители ИИ запретят нам это делать

Еще около месяца назад шоураннеры заявляли, что работают над сценарием новых серий.

— Мы всегда планировали пятый и последний сезон, — говорили они. — Мы все еще ведем переговоры с сетью. Мы очень надеемся его сделать. Знаете, мы всегда думали, что «Мир Дикого Запада» должен пройти полный круг и вернуться на Запад. Но с Долорес, которая раньше была просто игроком в чужие игры, но наконец-то смогла написать свою собственную.

Как сообщает Deadline со ссылкой на инсайдеров, на то, что пятый сезон изначально планировался, указывает тот факт, что занятые в сериале актеры получат за него гонорары. Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Эд Харрис и Джеффри Райт, снимавшиеся в шоу с самого начала, получали с третьего сезона по 250 000 долларов за эпизод, такая же ставка полагалась Аарону Полу, присоединившемуся к проекту в третьем сезоне. По данным издания, за неснятый пятый сезон они получат от 10 до 15 миллионов долларов. Сопоставимые гонорары у других актеров основного каста Тессы Томпсон, Джеймса Марсдена, Люка Хемсворта, Анджелы Сарафян. Стоимость съемок нового сезона могла составить около 100 миллионов долларов, так что HBO всё равно сэкономит деньги.

Источник: InterMedia

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