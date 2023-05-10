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Молдавия, Чехия и Швеция вышли в финал «Евровидения 2023»

Автор Эвелина Никанорова
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Состоялся первый полуфинал 67-го конкурса песни «Евровидение» в Ливерпуле, на M&S Bank Arena. Прямая онлайн-трансляция велась на официальном канале в YouTube.

Молдавия, Чехия и Швеция вышли в финал «Евровидения 2023»

В этом году гостями евросонга считаются две страны – Великобритания и победившая в 2022-м Украина, что оказалось отражено в оформлении, ведении конкурса и даже открытках, представлявших участников: каждый ролик показывал похожие локации (музей, храм, озеро, порт и т.п.) сразу в двух странах.

В первом полуфинале приняли участие 15 конкурсантов, но в финал вышли лишь 10: Хорватия, Молдавия, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия. За бортом остались Мальта, Латвия, Ирландия, Азербайджан, Нидерланды.

Второй полуфинал состоится 11 мая, а финал – 13-го.

Победители первого полуфинала:

  • Let 3 – «Mama Š!» (Хорватия)
  • Pasha Parfeni – «Soarele i Luna» (Молдавия)
  • Remo Forrer – «Watergun» (Швейцария)
  • Käärijä – «Cha Cha Cha» (Финляндия)
  • Vesna – «My Sister’s Crown» (Чехия)
  • Noa Kirel – «Unicorn» (Израиль)
  • Mimicat – «Ai Coração» (Португалия)
  • Loreen – «Tattoo» (Швеция)
  • Luke Black – Samo Mi Se Spava (Сербия)
  • Alessandra – «Queen of Kings» (Норвегия)

Источник: InterMedia

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