Молдавия, Чехия и Швеция вышли в финал «Евровидения 2023»

Состоялся первый полуфинал 67-го конкурса песни «Евровидение» в Ливерпуле, на M&S Bank Arena. Прямая онлайн-трансляция велась на официальном канале в YouTube.

В этом году гостями евросонга считаются две страны – Великобритания и победившая в 2022-м Украина, что оказалось отражено в оформлении, ведении конкурса и даже открытках, представлявших участников: каждый ролик показывал похожие локации (музей, храм, озеро, порт и т.п.) сразу в двух странах.

В первом полуфинале приняли участие 15 конкурсантов, но в финал вышли лишь 10: Хорватия, Молдавия, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия. За бортом остались Мальта, Латвия, Ирландия, Азербайджан, Нидерланды.

Второй полуфинал состоится 11 мая, а финал – 13-го.

Победители первого полуфинала:

Let 3 – «Mama Š!» (Хорватия)

Pasha Parfeni – «Soarele i Luna» (Молдавия)

Remo Forrer – «Watergun» (Швейцария)

Käärijä – «Cha Cha Cha» (Финляндия)

Vesna – «My Sister’s Crown» (Чехия)

Noa Kirel – «Unicorn» (Израиль)

Mimicat – «Ai Coração» (Португалия)

Loreen – «Tattoo» (Швеция)

Luke Black – Samo Mi Se Spava (Сербия)

Alessandra – «Queen of Kings» (Норвегия)

Источник: InterMedia