Монеточка и Noize MC создали группу и выпустили сингл

Noize MC, Монеточка и ее муж Виктор Исаев выпустили первый сингл и клип своего совместного проекта Voices of Peace «Криокамеры».

Премьера состоялась 21 сентября 2022 года – в Международный день мира. В качестве видеоряда для клипа использован советский мультфильм 1984 года режиссера Назима Туляходжаева «Будет ласковый дождь» – экранизация постапокалиптического рассказа Рэя Брэдбери.

Как сообщили соавторы в описании ролика, это лишь первая ласточка нового музыкального проекта:

— Мы писали совместные песни и раньше, но после этого опыта наше сотрудничество вышло на новый уровень — теперь мы работаем над музыкой как полноценная группа.

Источник: InterMedia