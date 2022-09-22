Музыкальная новинка

Монеточка и Noize MC создали группу и выпустили сингл

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Noize MC, Монеточка и ее муж Виктор Исаев выпустили первый сингл и клип своего совместного проекта Voices of Peace «Криокамеры».

Премьера состоялась 21 сентября 2022 года – в Международный день мира. В качестве видеоряда для клипа использован советский мультфильм 1984 года режиссера Назима Туляходжаева «Будет ласковый дождь» – экранизация постапокалиптического рассказа Рэя Брэдбери.

Как сообщили соавторы в описании ролика, это лишь первая ласточка нового музыкального проекта:

— Мы писали совместные песни и раньше, но после этого опыта наше сотрудничество вышло на новый уровень — теперь мы работаем над музыкой как полноценная группа.

Источник: InterMedia

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