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Можно опробовать новый автомобиль и потренироваться сдавать экзамен: «Регитра» проводит День открытых дверей

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

В понедельник, 26 сентября, «Регитра» устраивает День открытых дверей в трех крупных городах страны. Будущие водители смогут не только проверить свои знания на пробном экзамене по теории, но и опробовать совершенно новые экзаменационные автомобили. А еще — пообщаться с экзаменаторами и задать им все интересующие экзаменуемых вопросы.

Можно опробовать новый автомобиль и потренироваться сдавать экзамен: «Регитра» проводит День открытых дверей

Можно опробовать новый автомобиль и потренироваться сдавать экзамен: «Регитра» проводит День открытых дверей

Как показывают результаты опроса клиентов «Регитры», более 70 процентов будущих водителей во время экзамена испытывают волнение. И это — частая причина того, почему экзамен не удается сдать с первого раза. Поэтому День открытых дверей призван успокоить будущих водителей и дать им возможность заранее ознакомиться с будущим экзаменом.

«Мы считаем, что такое знакомство поможет снизить волнение и добиться успешных результатов. Поэтому после двухлетнего перерыва возвращаемся с мероприятием — Днем открытых дверей, который временно отменялся из-за пандемии». В этом месяце мы также обновили парк автомобилей, предназначенных для экзамена, совершенно новыми транспортными средствами. День открытых дверей — это отличный шанс не только сесть за руль автомобиля и протестировать его, но и пообщаться с нашими экзаменаторами», — говорит заместитель гендиректора «Регитры» Саулюс Шуминас.

Требуется предварительная регистрация

День открытых дверей пройдет в следующих экзаменационных центрах:

  • Вильнюс (ул. Лентваре, 7),
  • Каунас (Раудондваре ш., 234 B),
  • Клайпеда (Шяурес пр., 25).

Предварительная регистрация обязательна. Желающих принять участие в мероприятии приглашают зарегистрироваться до 15 часов 23 сентября. Форма для регистрации и дополнительная информация — по ссылке.

Участников просят прибыть как минимум за 10 минут до забронированного времени. Важно знать и то, что опробовать экзаменационные автомобили смогут те, кто сдал теоретический экзамен в «Регитре». Поэтому при себе необходимо иметь сертификат, который это подтверждает. В противном случае управлять автомобилем не получится, однако можно будет ознакомиться с ним и осмотреть поближе.

Как выглядят новые автомобили госпредприятия «Регитра»?

37 вновь приобретенных автомобилей – это Peugeot 308 этого года. Их тип кузова такой же, как и у других автомобилей, которые используются для экзаменов, – хэтчбеки. Из них 32 оснащены механическими коробками передач. Тип топлива — бензин, они заменили дизельные автомобили.

Кстати, в автомобилях «Регитры» уже несколько лет используются некоторые передовые системы помощи водителю: Stop&Go, задний парктроник, поддержка полосы движения, предотвращение столкновений и другие. Эти системы служат лишь дополнительными вспомогательными средствами для будущего водителя. Поэтому цель и оценка экзамена остаются прежними. Так, вне зависимости от того, какие системы используются в автомобиле, экзаменуемый по-прежнему во время экзамена должен пользоваться зеркалами. А также смотреть по сторонам и принимать другие меры предосторожности, чтобы убедиться, что выполняемые им маневры не представляют угрозы для окружающих.

Новые автомобили отличаются тем, что у них больше нет ключа зажигания и рычага ручного тормоза. На их месте находятся соответствующие кнопки включения/выключения.

«Регитра» напоминает, что перед началом экзамена будущего водителя знакомят с транспортным средством  и используемыми в нем вспомогательными системами. По желанию экзаменуемого, их можно отключить. Перед началом экзамена будущий водитель имеет также возможность протестировать автомобиль. Например, проехать на нем вперед и назад.

В настоящее время у «Регитры» есть в общей сложности 91 легковой автомобиль для экзамена по вождению. 13 из них — с автоматической коробкой передач. Конкретный автомобиль и экзаменатор выбираются компьютерными средствами по принципу случайности. Таким образом обеспечивается максимально возможная прозрачность экзамена.

Более подробную информацию о теоретических и практических экзаменах, а также полезные советы можно найти страницах «Регитры» по ссылке.

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