Что посмотреть

Мультфильм про животных-супергероях, фильм ужасов о девочке, которая не совсем та, за которую себя выдает, литовская мелодрама и документальный фильм о вине и путешествии

Автор Гинтарас Зукас
200 Sledite Za Novostjami

DC Лига: Суперпитомцы (2022) 0+

(мультфильм, комедия, фантастика, приключения)

Пес Крипто — лучший друг Супермена, обладающий такими же внеземными способностями, как и его хозяин. Но когда Супермена и других членов Лиги справедливости похищают неизвестные злодеи, Крипто приходится подготовить новых помощников, а именно разношерстную компанию животных из приюта, которые неожиданно обрели суперсилу.

Дитя тьмы: Первая жертва (2022) 16+

(ужасы, криминал, драма)

Сбежав из эстонской психиатрической лечебницы, Лина Кламмер направляется в Америку, выдавая себя за Эстер, пропавшую дочь богатой семьи. В качестве Эстер она сталкивается с неожиданным препятствием, — приемная мама намерена бороться за жизнь своей семьи и победить, во что бы то ни стало.

Свой, чужой, любимый (2022) 7+

(драма, романтика)

Фильм рассказывает об Угне, матери двоих детей, которую бросил муж после пятнадцати лет брака. Угне участвует в программе, суть которой, общаться с разведенным мужчиной, который уже “вылечился”. Единственное условие — запрещены личные встречи. Лечение помогает, но Угне влюбляется в своего наставника. 

Колёса, бокалы и Ла-Манча (2022) 13+

(документальный)

Трое мужчин отправляются на винтажном Mini Cooper из Франции в Испанию. Путешествуя по региону Ла-Манча, по следам творчества Сервантеса, мужчины установили на крышу автомобиля 15-килограммовую скульптуру Дон Кихота. Они посещают местных виноделов, делятся своей страстью к жизни, искусству и любви.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/

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