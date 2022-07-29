Мультфильм про животных-супергероях, фильм ужасов о девочке, которая не совсем та, за которую себя выдает, литовская мелодрама и документальный фильм о вине и путешествии

DC Лига: Суперпитомцы (2022) 0+
(мультфильм, комедия, фантастика, приключения)
Пес Крипто — лучший друг Супермена, обладающий такими же внеземными способностями, как и его хозяин. Но когда Супермена и других членов Лиги справедливости похищают неизвестные злодеи, Крипто приходится подготовить новых помощников, а именно разношерстную компанию животных из приюта, которые неожиданно обрели суперсилу.
Дитя тьмы: Первая жертва (2022) 16+
(ужасы, криминал, драма)
Сбежав из эстонской психиатрической лечебницы, Лина Кламмер направляется в Америку, выдавая себя за Эстер, пропавшую дочь богатой семьи. В качестве Эстер она сталкивается с неожиданным препятствием, — приемная мама намерена бороться за жизнь своей семьи и победить, во что бы то ни стало.
Свой, чужой, любимый (2022) 7+
(драма, романтика)
Фильм рассказывает об Угне, матери двоих детей, которую бросил муж после пятнадцати лет брака. Угне участвует в программе, суть которой, общаться с разведенным мужчиной, который уже “вылечился”. Единственное условие — запрещены личные встречи. Лечение помогает, но Угне влюбляется в своего наставника.
Колёса, бокалы и Ла-Манча (2022) 13+
(документальный)
Трое мужчин отправляются на винтажном Mini Cooper из Франции в Испанию. Путешествуя по региону Ла-Манча, по следам творчества Сервантеса, мужчины установили на крышу автомобиля 15-килограммовую скульптуру Дон Кихота. Они посещают местных виноделов, делятся своей страстью к жизни, искусству и любви.
Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)