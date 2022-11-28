«Мумий Тролль» воспел «Корюшку»

Состоялась премьера сингла «Корюшка» группы «Мумий Тролль» и молодой владивостокской команды hehehe. Фрагмент композиции прозвучал в последнем эпизоде аудиосериала «Владивосток 3000».

— Песня родилась зимним московским вечером в порыве воспоминаний о дальневосточной юности, — рассказал музыкант группы «Мумий Тролль» Артем Крицин. — В голове крутилась фраза «снег не тает, снег не тает…». Взял гитару и как-то сразу пришла корюшка, которая ныряет глубже. Получилась такая отсылка к подлёдной рыбалке. Песня долго ждала своего часа, появилась аранжировка, и я подумал, почему бы не показать ее Илье. Я не особо понимал, что хочу: чтобы Илья спел её для моей группы «ЮЮЮ» или просто интересно было поделиться. Но Илья песню оценил и предложил взять ее для «Мумий Тролля» — при этом сделать фит с группой hehehe, добавив в песню приятный женский голос.