Музыкальная новинка

«Мумий Тролль» воспел «Корюшку»

Автор Эвелина Никанорова
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Состоялась премьера сингла «Корюшка» группы «Мумий Тролль» и молодой владивостокской команды hehehe. Фрагмент композиции прозвучал в последнем эпизоде аудиосериала «Владивосток 3000».

— Песня родилась зимним московским вечером в порыве воспоминаний о дальневосточной юности, — рассказал музыкант группы «Мумий Тролль» Артем Крицин. — В голове крутилась фраза «снег не тает, снег не тает…». Взял гитару и как-то сразу пришла корюшка, которая ныряет глубже. Получилась такая отсылка к подлёдной рыбалке. Песня долго ждала своего часа, появилась аранжировка, и я подумал, почему бы не показать ее Илье. Я не особо понимал, что хочу: чтобы Илья спел её для моей группы «ЮЮЮ» или просто интересно было поделиться. Но Илья песню оценил и предложил взять ее для «Мумий Тролля» — при этом сделать фит с группой hehehe, добавив в песню приятный женский голос.

hehehe — группа из Владивостока, которая соединяет в своей музыке инди-рок, пост-панк, фолк и шугейз.

Источник: InterMedia

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